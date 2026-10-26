Durante meses, Heriberto Paima Salinas, de 55 años, convivió con intensos dolores abdominales que le impedían caminar con normalidad. Su salud se deterioró hasta el punto de perder más de 20 kilos y dejar atrás su rutina de trabajo. Gracias a una compleja cirugía realizada por especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud, tiene una nueva oportunidad para recuperarse y volver a disfrutar de su familia.

El paciente presentaba una grave infección en el riñón izquierdo, que había aumentado considerablemente de tamaño debido a la acumulación de orina y material purulento. Durante una intervención de cuatro horas, el equipo médico logró retirar el órgano afectado y evacuar aproximadamente cinco litros de contenido infectado.

Natural de Amazonas y residente en Lima desde hace más de dos décadas, Heriberto trabajó durante 18 años como agente de seguridad. Sin embargo, el avance de la enfermedad deterioró progresivamente su salud. Su peso pasó de 65 a cerca de 40 kilos, mientras el dolor y las dificultades para movilizarse afectaban su vida cotidiana.

Paciente se recupera de manera favorable tras compleja operación.

Un riñón gravemente comprometido

Los exámenes médicos revelaron que Heriberto padecía hidronefrosis gigante, una condición en la que el riñón se dilata de manera anormal debido a la acumulación de orina que no puede salir adecuadamente.

En su caso, la obstrucción fue provocada por cálculos renales y se complicó con una pionefrosis, una infección grave que ocasiona la acumulación de pus en el sistema de drenaje del riñón.

El doctor Víctor Salas, especialista del Servicio de Urología del Hospital Sabogal, explicó que la operación representaba un desafío debido a que el órgano afectado se encontraba fuertemente adherido a importantes vasos sanguíneos, lo que incrementaba el riesgo de una hemorragia.

Cuatro horas de cirugía para recuperar su salud

Ante la complejidad del caso, el equipo médico realizó una lumbotomía, una técnica de cirugía abierta que permite acceder al riñón a través de una incisión en la región lumbar, sin necesidad de manipular los intestinos.

Esta intervención permitió retirar el órgano comprometido y evacuar aproximadamente cinco litros de contenido infectado, reduciendo los riesgos asociados a la grave infección. Tras la operación, Heriberto presentó una evolución favorable.“Afortunadamente, el proceso de recuperación ha sido rápido y el paciente presenta actualmente una evolución clínica bastante satisfactoria”, señaló el doctor Salas.

El regreso a casa

Después de meses de dolor e incertidumbre, Heriberto tiene un motivo especial para sonreír: volver a casa y reencontrarse con sus hijos y nietas.

“Me siento como si tuviera una nueva vida. Estoy feliz de poder regresar a casa y estar nuevamente con mi familia, mis hijos y mis nietas. También me alegra reencontrarme con mis vecinos, quienes me han visto regresar después de todo lo que pasé”, expresó emocionado.

La intervención refleja el trabajo especializado del personal médico del Hospital Sabogal de EsSalud para atender casos de alta complejidad y brindar a los asegurados la oportunidad de recuperar su salud y retomar sus actividades junto a sus seres queridos.