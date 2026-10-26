EsSalud salva a paciente de grave infección renal y extrae cinco litros de material purulento durante compleja cirugía.
EsSalud salva a paciente de grave infección renal y extrae cinco litros de material purulento durante compleja cirugía.
Por Redacción EC

Durante meses, Heriberto Paima Salinas, de 55 años, convivió con intensos dolores abdominales que le impedían caminar con normalidad. Su salud se deterioró hasta el punto de perder más de 20 kilos y dejar atrás su rutina de trabajo. Gracias a una compleja cirugía realizada por especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal de EsSalud, tiene una nueva oportunidad para recuperarse y volver a disfrutar de su familia.

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