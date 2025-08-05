Gamarra es tomado como referente de formalización en zonas comerciales

El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, ha despertado el interés internacional por su modelo de recuperación del espacio público. Alcaldes y empresarios chilenos recorrieron sus calles para llevar el “modelo Gamarra” a su país.

Gamarra, el corazón textil del Perú, fue, durante muchos años, sinónimo de informalidad y caos urbano; pero, gracias al trabajo conjunto del sector público y el gremio empresarial, se ha convertido en un modelo de cómo surge el emprendimiento.

Por eso, una comitiva chilena ―conformada por los alcaldes de Santiago (Mario Desbordes), Antofagasta (Sacha Razmilic) y Villa Alemana (Nelson Estay), además de empresarios del sector privado― llegó hasta La Victoria para entender y replicar el modelo de ordenamiento en el Barrio Meiggs, una zona comercial emblemática de Chile que, desde 2013, ha sido invadida por el comercio informal y el contrabando.

“El control del comercio informal ha sido clave para garantizar condiciones equitativas a los empresarios formales y abrirles oportunidades de expansión comercial. Lanzar la marca Gamarra fue muy importante en este proceso que nos ha permitido recuperar los espacios perdidos, sobre todo en la exportación de algodón”, precisó Rubén Cano, alcalde de La Victoria.

Asimismo, el alcalde de Antofagasta hizo hincapié en que el comercio informal afecta enormemente a las pequeñas y medianas empresas al generar competencia desleal. “No pagan impuestos ni derechos, y se apropian de espacios públicos”, indicó a la prensa.

Actualmente, el emporio comercial no solo marca tendencia en moda, sino que es ejemplo de recuperación de espacios públicos y formalización económica.

“Los peruanos nos llevan ventaja”, reconoció en declaraciones Alfonso Nuni, presidente de la Asociación del Barrio Meiggs (Santiago). “Aquí está claro que el esfuerzo es mayúsculo. La única manera de lograrlo es con este modelo”, expresó.