Propuesta del Gobierno sobre restricción del uso de símbolos patrios abre debate sobre afectación a la libertad de expresión y de empresa

El Ministerio de Defensa, en un comunicado emitido la noche del jueves, señaló que la propuesta fue elaborada por un comité intersectorial conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de “incorporar criterios técnicos, históricos y simbólicos que permitan reforzar el respeto y la valoración de los símbolos como expresiones de la soberanía, unidad e identidad del Perú”.

Además, afirmó que el comité intersectorial evaluará todas las opiniones que se reciban hasta el 26 de julio de 2025, por lo que invitó a todas las instituciones y ciudadanía interesada a remitir sus aportes.

SNRTV rechaza propuesta de obligar a trasmitir el Himno Nacional

Michelle Szejer, presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), advirtió que el artículo 27 de la Ley 32251 establecía que solo el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) era quien debería transmitir todos los días el Himno Nacional en dos horarios, pero que en el reglamento de la norma, en el artículo 47, se determinó que serán todos los medios de radiodifusión, ya sea radio, televisión y digital. Por ello, enfatizó que “un reglamento no puede ir más allá de lo que señala la ley”.

En una comunicación enviada a El Comercio, Szejer explicó que, con su propuesta, el Gobierno pretendería intervenir en los contenidos de los medios de comunicación privados bajo un “falso patriotismo” y que eso “denota una falta de conocimiento sobre cómo funcionan los medios de comunicación y el rol de los medios independientes en una democracia”.

“Si el Ejecutivo quiere ordenar el uso de símbolos patrios para, por ejemplo, homogenizar el uso de estos dentro de instituciones públicas es comprensible, pero intentar, bajo un falso patriotismo, intervenir en los contenidos de los medios de comunicación privados no tiene sentido”, argumentó la presidenta de la SNRTV.

“Este proyecto de reglamento hay que leerlo en el conjunto de todas las iniciativas que se han presentado en los últimos tiempos que quieren, de una manera u otra, intervenir en los contenidos de los medios de comunicación”, añadió.

Norma afectaría diseño y tamaño de monedas que emite el BCR

Una de las entidades que se verían afectadas en caso se apruebe el reglamento que regula el uso de los símbolos patrios sería el Banco Central de Reserva (BCR), ya que la aplicación de los artículos 62 y 38 implicaría el rediseño y un nuevo tamaño de las monedas y billetes, lo cual complicaría su uso en máquinas o equipos que ya cuentan con un formato establecido.

En la propuesta del Ejecutivo se establece el uso exclusivo del escudo nacional en las monedas y billetes de circulación nacional y se prohíbe que sea reemplazado por el escudo de armas, tal como ocurre actualmente. Asimismo, se exige la colocación obligatoria del lema nacional “Firme y feliz por la unión” en el anverso de las monedas y billetes.

“Actualmente circulan alrededor de 5 mil millones de monedas con una vida útil aproximadamente de 30 años. Por tanto, un cambio tan profundo en el diseño implicaría la coexistencia de dos familias de monedas con características notablemente distintas, lo que podría generar confusión entre la población”, puntualiza el BCR en un documento enviado al Congreso sobre su posición respecto a la Ley 32251.

“Aumentar el tamaño de las monedas para incorporar las nuevas características exigidas por la Ley 3225, podrían generarse costos significativos para el sector privado, dado que sería necesario adaptar las máquinas dispensadoras de monedas y los equipos utilizados para la distribución del numerarlo”, añadió.

El BCR considera que no es oportuno exigir que el lema nacional sea acuñado o impreso en billetes y monedas, ya que podría acarrear problemas operativos en cuanto al reconocimiento de las características y elementos de seguridad que aseguran su autenticidad.

“Si se incorpora el lema en el reverso se debería rediseñar la moneda que reduciría los motivos principales de la numismática nacional”, indicó el ente emisor.

La propuesta es propia de países autoritarios, advierte exdefensor del Pueblo

La iniciativa del Gobierno respecto al uso de los símbolos patrios y la obligatoriedad de la transmisión del Himno Nacional en determinadas horas “tiene varios problemas desde el punto de vista constitucional”, advirtió el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez.

En diálogo con El Comercio, Gutiérrez aseveró que, el obligar a los medios de comunicación la transmisión Himno Nacional, es una iniciativa que atenta contra la libertad de empresa y la libertad de expresión. Por ello, consideró que dicha propuesta es “más propio de países con regímenes autoritarios que de países democráticos”.

“No se puede obligar que, a determinadas horas y todos los días, los medios de comunicación difundan el Himno Nacional. La libertad de expresión supone la libertad de programación de contenidos en el caso de las empresas de medios de comunicación, ya que se le estaría restringiendo, limitando o imponiendo contenidos. Desde mi punto de vista transgrede la Constitución”, indicó.

“Transgrede la libertad de empresa porque parte de la libertad de empresa no es solo crear una empresa, conducir la empresa, sino también, en el caso de las empresas periodísticas, de determinar el contenido, la forma y tiempo de difundir ese contenido”, añadió.

En el caso de la restricción del uso comercial de los símbolos patrios, remarcó que los comerciantes hacen una actividad de empresa y que dichos símbolos “no son patrimonio del Estado ni del Gobierno, sino de la sociedad”.

“El hecho de limitar el uso de los símbolos patrios por razones comerciales es un completo disparate, esa pretensión es abiertamente ilegal”, expresó Gutiérrez.

Emporio de Gamarra en contra de propuesta de restringir uso de símbolo patrios

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, calificó de un “despropósito” el contenido del artículo 53 y 85 reglamento que pretende regular el uso comercial de los símbolos patrios, ya que, según dijo, afecta la economía formal y a los emprendedores.

“Esa medida nos ha tomado de sorpresa, nos parece un despropósito, esperamos que el reglamento no sea aprobado. Nos oponemos, no estamos de acuerdo, creo que no se ha hecho la ley para eso y en nada va a ayudar a incentivar el patriotismo y el respeto”, expresó la dirigente.

“Nos parece invasiva esta propuesta, generaría mayor burocracia, van en contra y ataca el emprendimiento formal que genera impuestos. Un grave daño a la economía formal”, agregó.

Remarcó que los fabricantes de Gamarra hacen un uso adecuado de los símbolos patrios y de las frases del Himno Nacional en sus prendas y consideró que los clientes tienen por costumbre llevar puestas ropa con esos diseños como muestra de patriotismo.

Saldaña enfatizó que la producción de prendas con símbolos patrios se hace durante todo el año y que el volumen de venta se incrementa en Fiestas Patrias o cuando la selección peruana de fútbol enfrenta a un rival. Recordó que la clasificación del Mundial de Rusia 2018 representó un hito en la comercialización de prendas con símbolos alusivos a la patria, ya que a partir de ese momento la producción de camisetas creció de manera exponencial.

También pidió tomar en cuenta que los emprendedores peruanos venden productos con símbolos patrios en las zonas turísticas y que esas prendas son fabricadas previamente en el emporio de Gamarra, por lo que advirtió que, de aprobarse dicho reglamento, se afectaría toda una cadena productiva. Incluso, remarcó que se fomentaría el contrabando, pues, de existir una prohibición, de elaborarían prendas en el extranjero y se introduciría en el país de manera ilegal.

La dirigente recordó que los símbolos más usados por los fabricantes de Gamarra son el escudo de armas y la bandera de guerra en prendas como casacas, polos, chompas, chullos y chalinas.

¿Cómo se aprobó la cuestionada norma?

El dictamen del proyecto de ley 5836/2023-PE, que plantea la ley que unifica y armoniza la regulación los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales, fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso el 10 de septiembre del 2024.

Fernando Rospigliosi, presidente de ese grupo de trabajo, sustentó que el dictamen presenta una propuesta unificadora de la normativa vigente. “No crea ni mucho menos modifica ningún aspecto fundacional o histórico relacionado a los símbolos de la patria, tan solo los sistematiza en un solo cuerpo normativo para unificar la terminología y tener un uso adecuado de su simbología y representación nacional”, refirió en aquel momento.

Luego, el 13 de diciembre de ese mismo año, el pleno del Parlamento aprobó dicha iniciativa en una segunda votación. El Poder Ejecutivo publicó, el 19 de enero del 2025, la Ley N° 32251, ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales.

El proyecto del reglamento fue aprobado los primeros días de julio y, a la fecha, viene aguardando por las opiniones de entidades y la ciudadanía. La norma ha sido elaborada por el Comité Intersectorial para el Fortalecimiento de la Identidad Nacional, conformado por representantes de sectores estratégicos del Estado.

Distintas posiciones de miembros del Gobierno

Elmer Schialer, ministro de Relaciones Exteriores, se mostró en desacuerdo con la iniciativa que busca obligar a los medios de comunicación a pasar el himno nacional, pues generará reacciones “adversas” por parte de la prensa y eso tendrá que ser tomado en cuenta por el Ministerio de Defensa.

En cambio, los ministros César Sandoval (Transportes y Comunicaciones), Carlos Malaver (Interior) y Cesar Astudillo (Defensa) sí se mostraron a favor de que los medios de comunicación transmitan, de manera obligatoria, el Himno Nacional.

“El reglamento es un anteproyecto que se está prepublicando para escuchar las opiniones de la ciudadanía e ir recogiendo observaciones y al final publicar el reglamento que esté acorde con lo que corresponde. Al final, lo que queremos es promover el amor a los símbolos patrios, la identidad nacional, eso no se obliga, eso nace en la ciudadanía”, indicó Astudillo.

Al ser consultado del tema, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, indicó que no conocía del tema, pero que se le dará “la atención necesaria” y que en su momento dará una opinión. “No tengo los términos, en efecto, de la propia ley y no podría en estos momentos yo respondérselo. Así que le voy a pedir que, por favor, en su momento lo voy a hacer y le voy a responder luego directamente”, expresó en conferencia de prensa Aran tras la sesión del Consejo de Ministros, realizada el último miércoles.