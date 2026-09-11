INPE implementará sistema de inteligencia y contrainteligencia para reforzar el control de los penales. (Foto: Alonso Chero)
INPE implementará sistema de inteligencia y contrainteligencia para reforzar el control de los penales. (Foto: Alonso Chero)
/ CHERO
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implementará un sistema de inteligencia y contrainteligencia destinado a anticipar riesgos, detectar actos ilícitos y conductas que comprometan la seguridad, como parte de las acciones para enfrentar al crimen organizado y reforzar el control en los penales del país.

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