El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implementará un sistema de inteligencia y contrainteligencia destinado a anticipar riesgos, detectar actos ilícitos y conductas que comprometan la seguridad, como parte de las acciones para enfrentar al crimen organizado y reforzar el control en los penales del país.

Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano Salazar, durante su presentación ante las Comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, donde expuso la situación actual del sistema y las principales medidas impulsadas por su gestión.

Inteligencia para anticipar riesgos

Lescano Salazar explicó que la estrategia contempla desarrollar una cultura de inteligencia que permita a los agentes, desde sus respectivas funciones, generar información útil para prevenir y detectar hechos que puedan comprometer la seguridad.

Paralelamente, se aplicarán medidas de contrainteligencia orientadas a identificar oportunamente conductas que puedan afectar el adecuado funcionamiento de la institución.

En esa línea, consideró importante reforzar los mecanismos de evaluación de confiabilidad, incluyendo herramientas como el polígrafo, dentro del marco legal correspondiente y aplicable a funcionarios y personal de los penales.

“El primer acto es evitar todo acto de corrupción”, afirmó.

Operaciones de reconocimiento

El titular del INPE anunció también el inicio de operativos de seguridad que comprenderán, en una primera etapa, operaciones de reconocimiento con personal especializado en inteligencia para identificar riesgos y amenazas en el perímetro de los centros de reclusión.

Estas acciones buscarán mejorar la capacidad preventiva frente a las organizaciones criminales y sus mecanismos de vigilancia, mediante herramientas tecnológicas y el apoyo de capacidades especializadas de las Fuerzas Armadas para detectar objetos y conexiones clandestinas.

Asimismo, se viene coordinando con el sector Defensa y la Policía Nacional del Perú para reforzar la vigilancia exterior y evaluar mecanismos de apoyo en la seguridad de las torres de vigilancia.

Como parte de esta estrategia, el INPE viene conformando un equipo de profesionales especializados en inteligencia, que deberá reunir experiencia, conocimiento técnico, integridad y compromiso ético para enfrentar las amenazas vinculadas al crimen organizado.

Comando, control y vigilancia tecnológica

Lescano informó que actualmente los penales cuentan con 2 275 cámaras de videovigilancia, de las cuales 175 se encuentran inoperativas. Ante esta situación, planteó la necesidad de contar con un puesto de comando y control, integrado por personal capacitado, que permita monitorear las instalaciones y generar alertas oportunas a nivel nacional.

Advirtió además la necesidad de fortalecer los recursos humanos, tecnológicos y el equipamiento institucional, incluyendo armas, chalecos y radios de comunicación.

Sobre el bloqueo de comunicaciones, informó que el convenio con la empresa Prisontec fue suscrito en 2014 y señaló que algunos equipos podrían presentar limitaciones tecnológicas que generan zonas sin cobertura. A ello se suma la presencia de antenas clandestinas en los alrededores de algunos penales.

Frente a esta problemática, destacó la importancia de articular esfuerzos con las Fuerzas Armadas para mejorar las capacidades de detección de posibles conexiones clandestinas.

Sistema alberga a más de 107 mil internos

Durante su exposición, Lescano informó que el sistema penitenciario alberga actualmente a 107 172 internos y registra una sobrepoblación del 136 %. La población extramuros supera las 113 mil personas, entre ellas sentenciados en libertad que cumplen medidas y realizan trabajos comunitarios en beneficio de la sociedad.

La mayor concentración se encuentra en la región Lima, con más de 50 mil internos, seguida de la región Norte, con alrededor de 20 mil.

El INPE cuenta con 10 700 servidores a nivel nacional: 7 052 pertenecen al área de seguridad, 1 930 a administración y 1 719 a tratamiento. Actualmente existe un agente de seguridad por cada 48 internos.

Con estas acciones, el INPE busca reforzar el control de los penales, prevenir actos de corrupción y fortalecer su capacidad frente a las amenazas vinculadas al crimen organizado, en articulación con las instituciones competentes del Estado.