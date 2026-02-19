El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja) adquirió un nuevo equipo de imágenes médicas tipo Arco en C que -además de brindar una mayor precisión diagnóstica y terapéutica, y menores niveles de irradiación en los pacientes- permitirá hacer procedimientos en simultáneo e incrementar la producción para atender la demanda de estos estudios.

“El equipo es una gran ventaja para la institución, no solo por la calidad de imágenes que proporciona, sino que además se podrían hacer procedimientos quirúrgicos en simultáneo”, explicó Cinthya Bazán, jefa del Servicio de Imágenes.

El equipo Arco en C está valorizado en S/ 1’495,200.00, y su función principal es proporcionar imágenes de alta definición en tiempo real, facilitando así los procedimientos quirúrgicos y de intervención con visualización precisa y continua, lo que favorece la toma de mejores decisiones durante un procedimiento.

La especialista señaló que, al ser un equipo para uso pediátrico y neonatal, reduce automáticamente la dosis de radiación hasta en un 50%, protegiendo a los pacientes y reforzando la seguridad del personal asistencial.

Este nuevo equipo comenzó a funcionar en el centro hospitalario a inicios de febrero de este año, y es utilizado por diferentes servicios. Es usado, generalmente, casi en un 90%, en operaciones de traumatología y para radiología intervencionista.

El jefe de Centro Quirúrgico, Dr. Daniel Mendieta, señaló que al día se realizan en el instituto entre 3 y 6 operaciones con Arco en C, y que contar con un nuevo equipo, con tecnología moderna, disminuye el riesgo de suspensión de procedimientos y propicia una mayor disponibilidad de equipos para situaciones de urgencia.

El INSN San Borja ya contaba con un Arco en C, no obstante, con este nuevo equipo se podrán atender con mayor rapidez los diversos casos de alta complejidad que requieren el uso de esta moderna tecnología.

Datos

En el área de Traumatología es constante el uso del Arco en C para la colocación y alineación en sus cirugías. Lo mismo para Gastroenterología e intervencionismo.

El manejo operativo de estos equipos está a cargo de tecnólogos médicos especializados para el seguimiento y acompañamiento de estas intervenciones.