Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

INSN San Borja incrementa su capacidad para realizar procedimientos quirúrgicos más precisos y seguros en niños gracias a nuevo Arco en C
Por

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja) adquirió un nuevo equipo de imágenes médicas tipo Arco en C que -además de brindar una mayor precisión diagnóstica y terapéutica, y menores niveles de irradiación en los pacientes- permitirá hacer procedimientos en simultáneo e incrementar la producción para atender la demanda de estos estudios.

