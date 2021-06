El ministro del Interior, José Elice Navarro, fue dado de alta tras superar el (COVID-19), luego de cumplir aislamiento en la Villa Panamericana de Essalud. El pasado 19 de mayo, el sector informó que su titular dio positivo por coronavirus.

Elice instó a la población a cumplir con las medidas dispuestas por el Gobierno para prevenir el contagio. El funcionario señaló que es importante buscar una asesoría médica de inmediato una vez que la persona es diagnosticada con el coronavirus.

Al abandonar el establecimiento temporal, Elice fue despedido por el representante de Essalud, Pedro Ripalda y trabajadores de la salud que estuvieron a cargo de su atención y recuperación.

“Estoy muy bien. Estoy agradecido. Quiero felicitar al personal de la Villa Panamericana, a todas las personas que trabajan aquí, que hace un gran trabajo de administración y muy humano. Eso demuestra que al trabajar juntos podemos salir adelante más rápido. Un lugar como este, y en general seguir las reglas cuando uno ya es infectado con el coronavirus, es hacerlo rápido aislarse ya en este lugar o un lugar que pueda tener para evitar mayor concentración del virus y contagios”, señaló para Canal N.

“Esta es una enfermedad que uno no sabe cómo va a evolucionar en cada organismo. He tenido la suerte que no me ha afectado a mí de manera grave. En algunos momentos sí he sentido indisposición y malestares. Hay que cuidarnos”, agregó.

A inicios de año, el ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, también dio positivo al coronavirus. Él cumplió su aislamiento -al igual que Elice- en la Villa Panamericana.

Essalud informó que de marzo de 2020 a la fecha, la Villa Panamericana salvó la vida de 33 mil personas, entre sospechosos y confirmados con la enfermedad, gracias a la atención que recibió del personal especializado del seguro social.

Actualmente más de 1.000 pacientes, entre leves y moderados, se encuentran hospitalizados en las 4 torres y 3 salas de observación habilitados en el referido centro temporal de Villa El Salvador.

A todas las personas que presentan síntomas o tienen sospechas de COVID deben comunicarse a la línea 107 de EsSalud y pedir su internamiento.

Atentado en el Vraem

De otro lado, Elice Navarro señaló que pese a estar internado estuvo informado sobre el asesinato de 16 personas en Vizcatán del Ene, donde se perpetró el atentado terrorista, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el 23 de mayo.

“Se encargó al alto mando de la Policía Nacional en coordinación, y bajo el liderazgo de la ministra de Defensa, quien acudió al Congreso. Ahora se desarrolla una sesión del Consejo de Ministros para donde se está viendo unos detalles y ver qué cosas se puede hacer en el futuro en centros poblados del Vraem”, dijo.

“El territorio es difícil ahí. Es complicado, donde se desarrollan actividades delictivas que son difíciles de controlar, y que tienen varias complejidades”, añadió.

