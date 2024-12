Se ha determinado avances significativos en la comercialización de pescado fresco en supermercados y pescaderías, ya que se vienen implementando acciones para promover la comercialización responsable de recursos marinos, según el Reporte de Monitoreo de Prácticas de Comercio Responsable de Pescado en Lima Metropolitana, elaborado por REDES-Sostenibilidad Pesquera.

Por ejemplo, el 100% de los supermercados y el 95% de las pescaderías reconocen correctamente las especies que ofrecen; sin embargo, más del 90% no proporciona detalles sobre cómo y dónde fueron capturadas. Esta falta de información se debe a que sus proveedores no facilitan estos datos, ya sea porque no se les exige o porque no cuentan con ellos. Esta falta de trazabilidad limita la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas.

“Por ese motivo, es importante que trabajemos en conjunto para mejorar el conocimiento sobre el origen de los productos marinos y garantizar que tanto las pescaderías como los demás actores de la cadena de abastecimiento tengan acceso a información clara sobre el origen y los métodos de captura de estos insumos”, explicó Jhonatan Acuña, coordinador del programa de comercialización responsable de REDES-Sostenibilidad Pesquera.

El informe también detalla que, aunque el 100% de los supermercados y pescaderías identifican correctamente las especies que comercializan, un 30% de pescaderías (negocios que comercializan pescados y mariscos mediante delivery y canales digitales) aún ofrecen especies vulnerables, como el tiburón diamante y el tollo de leche. Esto se debe principalmente a la falta de información sobre el método de captura y el origen del pescado. Por ello, resulta necesario promover que más de estos agentes comerciales adopten prácticas responsables.

Asimismo, los resultados del monitoreo en los supermercados en Lima indican que el 97% no vende especies marinas vulnerables y que el 100% cumple con los criterios de talla mínima de captura. De esta manera, estos establecimientos se alinean con las normas de pesca responsable que buscan la sostenibilidad de los recursos pesqueros y de sus ecosistemas.

El informe, que abarca el período de junio a julio de 2024, monitoreó treinta y tres locales de las principales cadenas de supermercados y cuarenta pescaderías. Los criterios evaluados se han desarrollado a partir de los lineamientos técnicos elaborados por el proyecto Por la Pesca.

Oportunidades de crecimiento a través de la pesca responsable

Adicionalmente, el reporte subraya que tanto las pescaderías como los supermercados tienen una gran oportunidad para promover el comercio responsable. Esto no solo contribuye a la sostenibilidad de las pesquerías, sino que también añade valor a sus productos. Además, incrementa la confianza del consumidor y mejora la reputación de los comercios.

“A medida que crece la demanda de productos de origen sostenible, los establecimientos que implementen prácticas responsables estarán mejor posicionados en el mercado. Tanto los supermercados como las pescaderías pueden ser aliados clave en la conservación de nuestros recursos pesqueros, mientras fortalecen su competitividad”, añadió Acuña.

Educación y sensibilización: claves para un consumo responsable

El documento revela que el 50% de los supermercados y el 10% de las pescaderías promueven activamente la pesca responsable a través de mensajes educativos. Este aspecto es fundamental, ya que ayuda a que los consumidores comprendan la importancia de elegir productos provenientes de fuentes que gestionan de manera responsable los recursos pesqueros.

En este contexto, Acuña afirmó: “Es necesario que las pescaderías y supermercados implementen acciones efectivas para mejorar la información que brindan, incluyendo detalles sobre los métodos de captura y el origen de los productos. Esto permitirá que los consumidores desempeñen un papel activo en la promoción de prácticas responsables”.