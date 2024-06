Hania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, descartó este jueves que un posible incremento de las tarifas de agua potable afecte a la población vulnerable y en situación de pobreza o pobreza extrema, como lo advirtió hace unos días la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que es un ente regulador.

“Seriamos incongruentes e incoherentes si por un lado sacamos una ley para darle acceso a agua potable a los más vulnerables, y por otro, estamos pidiendo que se les aumente la tarifa”, precisó la ministra, quien participó en el V Congreso de emprendedores Amazónicos, CAE 2024, que se realizó en la región San Martín.

Explicó que, para ello, se plantea mejorar y crear subsidios cruzados e inteligentes, que permitan que los más necesitados accedan a agua potable de calidad, así como mejorar la focalización a la población que realmente merece tener tarifas sociales.

“Es decir, los que más consumimos y los que más capacidad económica tenemos, podamos subsidiar de alguna manera inteligente y focalizada a aquellos que no tienen la capacidad de pagar”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte trabaja de manera seria y con rigor técnico, pero también con sensibilidad social y preocupado por los peruanos, sobre todo, por los más de 3 millones de personas que no tienen agua potable de calidad.

Pérez de Cuéllar lamentó y se preguntó por qué la Sunass emitió declaraciones sobre un posible aumento de tarifas del servicio de agua potable.

“Lo que más me llama la atención es que el propio ente regulador, en sus afirmaciones, reconoce que hay una brecha en las tarifas, y eso lo sabemos todos los que estamos en el sector”, afirmó.

Comentó que la información propalada por la Sunass desnuda la brecha y atraso tarifario existente en el país, que afecta a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y las tiene al borde la quiebra.

“Actualmente tenemos 19 EPS en un régimen transitorio que no pueden sobrevivir. Las empresas prestadoras, que por ciento no se van a privatizar, no tienen los ingresos suficientes como para operar y mantener la infraestructura”, agregó.

Respalda decreto

En ese sentido, resaltó que, por el contrario, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Decreto Legislativo N° 1620, busca fortalecer a las EPS, y con la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU) que más peruanos, con métodos no convencionales, puedan acceder a agua potable de calidad.

La ministra también aclaró que su sector, como órgano rector y representante de la política pública, no establece las tarifas del servicio de agua potable, porque eso es competencia de la Sunass, en su calidad de organismo regulador.

“Me sorprende las declaraciones temerarias del regulador diciendo que vamos a establecer tarifas, eso es competencia de ellos”, expresó.