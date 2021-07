El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, explicó que a la fecha se han habilitado 31.214 escuelas en zonas rurales para su reapertura, que representa al 61% de instituciones en ese ámbito. En el caso de las urbanas, van 2.297(3,8% del total de urbanas). Estas cifras crecerán si los indicadores epidemiológicos lo permiten.

—¿En qué sector cree que hay mayor oposición frente al retorno a las aulas? ¿En los docentes, en los padres?

Se ha podido establecer un diálogo muy impulsado por los padres, pero también muy aceptado por los docentes. Efectivamente, hay otras presiones: docentes que no están indispuestos a ir, personal administrativo que aún tiene miedo, etc. A ellos se les debe demostrar que, si se respetan los procesos, es altamente probable que no suceda nada. Hasta ahora no hemos tenido contagios en las más de 2.600 escuelas abiertas en el país.

—¿La reapertura es una potestad exclusiva del Minedu, o las regiones también pueden determinarla?

Buscamos que esto sea lo más intergubernamental posible. Primero: cuando la reapertura ha sido impuesta, no ha funcionado. Segundo: en la mayoría de países las escuelas no están bajo la administración del ministerio, sino de órganos subnacionales como en nuestro caso son las direcciones regionales de Educación. Por eso ellos participan en la decisión.

—¿Cuántas escuelas han reabierto a la fecha?

Hasta el 30 de junio había 26 mil escuelas habilitadas, pero solo 2.613 abrieron porque las DRE lo decidieron así. Arequipa empezó el 19 de abril con unas 14 escuelas, pero Piura dijo que no reiniciaría hasta el segundo semestre. Solo en esta semana reabrieron 100 escuelas. La reapertura de escuelas puede parecer lenta, pero será segura.

—¿Cuál es la posibilidad de reabrirlas en Lima?

Es poco probable que en el 2021 se reabran todas las escuelas urbanas del país, incluidas las de Lima. Lo que irá pasando, si el próximo Gobierno sigue con el mismo plan, es lo visto en las zonas rurales: a mayor control de la pandemia, más escuelas abiertas. Empezamos con 19, hoy tenemos 2.613.

–Algunos padres de familia han considerado que el retorno a la presencialidad significará un aumento en las pensiones. ¿Esta es una posibilidad?

Se tiene que promover el diálogo. Nosotros como Estado no podemos regular los precios ni intervenir en un contrato entre privados. Lo que hacemos es verificar que se ofrezca un servicio educativo de calidad. No podemos decir cuánto se debe cobrar; no tenemos competencia, pero sí realizamos una supervisión.

–¿Qué sucederá en una eventual tercera ola? ¿Se cerrará todo de nuevo o se podrá sostener la presencialidad?

No se podrá sostener porque el principal indicador que nos manda la apertura y el cierre es el factor epidemiológico. Si este cambia, hay un protocolo de cierre y de retorno a la modalidad remota. Eso ha sucedido en varios países, porque hubo una reapertura muy rápida y ante la segunda ola se produjo un cierre igual de veloz. Siempre está la opción de cerrar poco a poco, ya que si llega una tercera ola sin mucha intensidad quizás no haya necesidad de cerrar todo.

–Parece que la tercera ola representará un borrón y cuenta nueva de la presencialidad.

En las zonas donde ataque con mayor fuerza.

–Usted ha señalado que los equipos de transferencia del Minedu ya tienen informes listos para entregar al próximo Gobierno. ¿Cuántos días requerirá ese proceso una vez que se realice la proclamación presidencial?

Hay tres niveles de transferencia: dos que son formales en términos de transferencia administrativa y de Contraloría, y uno de tipo técnico-político que se lleva a cabo con el equipo que el próximo presidente o presidenta conforme, a fin de que la comisión del Minedu pueda entregarle los informes.

–Pero quedará solo una semana para la transferencia.

Todos los cambios de Gobierno para el sector son bien sensibles, ya que se dan a mitad del año escolar. Ojalá esto se dé lo más pronto posible para poder hacer la mejor transferencia posible.

–¿Cuán posible es que usted pueda mantenerse a cargo del Minedu en el próximo Gobierno?

Como no hay ninguna proclamación, tampoco hay ninguna conversación. Desde que asumí el cargo en noviembre, mi compromiso con el país y el presidente siempre fue priorizar los temas del retorno a clases en el 2021 y una nueva Ley de Organización y Funciones. El 28 de julio entregaremos el Minedu con estos estos dos compromisos listos. Sin embargo, en el Gabinete estamos dispuestos a ofrecer toda la información que requieran para las siguientes semanas, porque el proceso de transferencia será más corto de lo que suele ser.