El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció a través de sus redes sociales que viene brindando atención a fin de salvaguardar su integridad física y garantizando el acceso oportuno a sus derechos a una mujer de 74 años, y quien vive hace 20 dentro de su auto en el estacionamiento de la residencial Santa Cruz en Miraflores.

Según la presidenta de la asociación de propietarios, la anciana llegó junto a su pareja, un hombre con el que vivía en la C 405, sin embargo, al separarse, el sujeto vendió su casa y a ella la sacaron desde esa fecha.

LEE MÁS | Cercado de Lima: poste de luz en jirón Junín genera peligro pues está a punto de caer

Otros vecinos del lugar indicaron que la mujer no solo utiliza su vehículo como su dormitorio, también de comedor y ducha. Algunos la ayudan con la alimentación diaria en un comedor popular, sin embargo, se muestran preocupados por la salud física y mental de la adulta mayor, ya que se encuentra con una lesión en el hombro.

Además, han visto a la mujer realizando sus necesidades en los parques poniendo en peligro su salubridad y la del resto de inquilinos y propietarios.

Ella, por el contrario, manifestó “estar bien” y dictando clases de Alemán a niñas del lugar donde vive. “Estoy muy bien. El de arriba me ayuda y el ángel de mi madre también. Doy clases de alemán a personas que van a viajar, pongo un aviso en internet. He sido asesora de imagen con una señora muy conocida. Mi departamento está alquilado, hice un contrato por cinco años y me pagaron”, indicó Silvana.

¿Qué hacer en caso de alguna urgencia o emergencia?

Para llamar a la Central de Emergencias de la Compañía de Bomberos, debes marcar el 116. Recuerda que los bomberos atienden, además de incendios, emergencias como derrame de productos, fugas de gas, rescate de personas y mascotas, entre otros.