¿Cuánto dolor puedes resistir? A Ana Estrada le vienen haciendo esa pregunta desde que empezó su camino legal por acceder a la muerte digna, hace 4 años. Su estado de salud y la enfermedad degenerativa que deteriora su cuerpo y su autonomía desde hace tres décadas han sido analizadas al mínimo por médicos y jueces. La última instancia de su largo proceso retoma la pregunta si aún puede soportar más dolor, aunque un fallo histórico hace un año haya ordenado que se le conceda el derecho de elegir cuándo y cómo parar con su sufrimiento.

Ana Estrada tiene 45 años y polimiositis desde los 12. Esta enfermedad incurable, que atrofia progresivamente sus músculos, la mantiene postrada a una cama más de 20 horas al día, conectada a un respirador mecánico y en estado de dependencia alta. Antes del 2015 todavía podía movilizarse con silla de ruedas y mantener una vida casi independiente, pero cuando la enfermedad alcanzó sus músculos respiratorios y pasó seis meses en cuidados intensivos, supo que quería morir. Mejor, supo que quería una vida con dignidad hasta el final. Usar su libertad de decidir para decir hasta cuándo.

Desde su cuarto, con el ventilador y el oxígeno de los cuales depende su vida, Ana lucha porque se reconozca su autonomía. Ama la vida y quiere morir cuando aún tenga fuerzas. (Renzo Salazar / @photo.gec)

“Estoy luchando para evitar la agonía y el sufrimiento, ¿qué cosa más vital puede haber en eso?”, dice a El Comercio. Es una carrera contra el tiempo. Si en el 2019, cuando creó su blog Ana Busca La Muerte Digna, podía estar sentada algunas horas, hoy eso es una tarea demasiado dolorosa. “Estamos 2022 y mi cuerpo se sigue deteriorando. Tengo algunas cosas que podía hacer y ya no, no puedo hablar, para hacerlo tengo que prepararme con dos días de anticipación, estar descansada”, agrega.

El 9 de enero del 2020, junto a la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo para que se reconozca su derecho a la muerte digna. Un año después, el 25 de febrero del 2021, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a su favor y ordenó al Ministerio de Salud y Essalud respetar su decisión de acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

La sentencia también ordenó que se inaplique en su caso el artículo 112 del Código Penal que castiga con 3 años de prisión “al que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores”. Con esto, ningún médico que le aplique la eutanasia sería procesado bajo la figura de “homicidio piadoso”. No apeló ni el Ministerio de Justicia, ni el de Salud ni Essalud. Solo faltaba un paso, teóricamente el menos engorroso.

Extraña audiencia

La sentencia fue elevada a la Corte Suprema porque, según explica Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, así lo establece el ordenamiento jurídico peruano para fallos que suponen inaplicar una norma, incluso si las partes demandadas no han apelado.

“El expediente sube solamente en consulta por la inaplicación del artículo 112 y no debía reevaluarse los hechos médicos porque eso ya fue determinado por el juez y aceptados por las partes. La audiencia tenía que ceñirse únicamente al tema relativo al derecho. La parte médica quedó firme”, sostiene. Pero eso no pasó.

En una audiencia del 17 de enero pasado a cargo de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema se incluyó la participación del abogado Rey Medina, representante de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, en condición de amicus curiae, quien propuso la sedación hasta que muera como alternativa a la eutanasia. “¿Será cierto que esos dolores que sufrirá no podrán ser paliados?”, incluso llegó a preguntar el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta a Medina, pese a que reconocía que este no era médico. La diligencia procesal se suspendió hasta el lunes 31 de enero para incluir la intervención de especialistas médicos.

“Mi intervención iba a ser casi un saludo porque entre ellos, se supone, tenían que hacer la interpretación jurídica de la sentencia, pero fue todo menos eso. Fue casi como una primera audiencia donde yo tenía que responder un montón de preguntas que ya estaban resueltas y estaban en el expediente”, explica Ana.

La posibilidad de la sedación ha sido rechazada por ella y la defensoría. De hecho, ponerlo en análisis va contra su derecho a decidir, reconocida en el fallo inicial que era claro al señalar que ya se afectaba sus derechos “a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y de la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos”.

Martha Peña Preciado, neuróloga especializada en Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del Instituto Roosvet de Colombia, sostiene que el problema con la sedación paliativa es que mantiene consciente por momentos al paciente. Aunque el dolor podría disminuir, no su sufrimiento. “El dolor no es mismo que el sufrimiento. Hay gente que no tiene dolor y sufre. El dolor puedes controlarlo con morfina, pero el sufrimiento, al tener un contenido subjetivo, no mejora con tratamiento. Los paliativistas no hacen sedaciones profundas porque a la larga es eutanasia. Hacen sedaciones intermitentes. Para algunos el despertarse por unas horas o días y ser consciente que sigue vivo y sufriendo puede ser más torturante”, indica.

El día de la audiencia a Ana también le cuestionaron por qué “rendirse ahora” después de tanta lucha. La sola pregunta supone para ella que se le pida aguantar más sin considerar su afectación física y emocional, y sobre todo, su autonomía: “El juez me está diciendo ‘dale más, termina de sufrir lo que ya has sufrido hasta aquí, puedes sufrir más’”.

Ana y la Defensoría esperan que la corte Suprema apruebe la inaplicación para dar por cerrado de forma definitiva el proceso. A partir de ahí recién se puede ejecutar el fallo inicial para que Essalud defina el protocolo de la eutanasia ante la eventual decisión de Ana. Podría ser un mes o cinco años, no hay fecha porque depende de ella. “Esta lucha me ha enriquecido más de lo que pudiera otra experiencia a pesar de que estoy más enferma físicamente que antes”, dice. Ana ama la vida, pero cada día cuenta.

MIRADA A COLOMBIA

Colombia es el único país de América Latina donde la eutanasia está despenalizada desde 1997, pero recién se aplica desde el 2015. El año pasado, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a muerte digna para pacientes no terminales. Peña Preciado ha atendido a pacientes con ELA que requirieron este procedimiento; sin embargo, sostiene que hay una suerte de “inseguridad jurídica” sobre la eutanasia porque el Congreso no ha emitido una ley sobre el tema y el Ministerio de Salud de ese país no siempre acata la decisión de la corte. Esto pasó con Martha Sepúlveda, una mujer con ELA que luchó por ser la primera paciente no terminal en morir con eutanasia. En octubre pasado, horas antes del procedimiento, lo cancelaron. Luego de varios meses de batalla legal, finalmente el 8 de enero alcanzó su derecho a morir dignamente.

