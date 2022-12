Como ya es una tradición en nuestra capital durante las fiestas de fin de año, miles de personas realizan las compras navideñas, generando un incremento considerable en la cantidad de gente que asiste a tiendas o centros comerciales.

Por ello, la LÍNEA 1 del Metro de Lima alcanza 6 sugerencias para realizar compras seguras en el Emporio de Gamarra.

1. Evitar las horas de mayor afluencia: Se sugiere usar el servicio de LÍNEA 1 entre las 10 a.m. y 5 p.m., en el que hay menor afluencia de pasajeros.

2. Traslado de paquetes: Las medidas de bultos permitidas de acuerdo con el horario de traslado son: 35 cm. de ancho por 45 cm de alto entre las 5 a.m. a 10 a.m. y 5 p.m. a 10 p.m. Entre las 10 a.m. y 5 p.m., el bulto no deberá exceder los 52 cm. de ancho y 62 de alto.

3. Compras con niños: si va de compras junto a un menor de edad, debe sostenerlo de la mano, estar siempre atento a él y no perderlo de vista.

4. Uso de la mascarilla: Si bien su uso no es obligatorio, se sugiere el uso de mascarillas dentro del sistema, como medida preventiva, ante posibles contagios. Recuerde que, si se encuentra resfriado o con síntomas, debe permanecer en casa.

5. Lleva tu tarjeta de Línea 1: Los pasajeros de LÍNEA 1 podrán acceder, hasta el 26 de diciembre, a descuentos de hasta el 40% en prendas seleccionadas en más de 20 marcas de Gamarra presentando su tarjeta de LÍNEA 1. Acceda a la lista de tiendas en el este enlace.

6. Asocie su tarjeta: asociar la tarjeta de la LÍNEA 1 a su número de DNI le permitirá recuperar su saldo en caso de pérdida. Puede hacerlo en este enlace y de manera presencial en la oficina de atención al pasajero de la estación Cabitos o mediante la Central de Atención Telefónica.

“Desde Línea 1 buscamos brindar un servicio que permita mantener a nuestros pasajeros seguros. Durante esta época del año es fundamental contar con medidas que no solo refuercen este punto, sino que aporten a la alta calidad de nuestro servicio”, indicó Sandra Alencastre Vega, Gerente de Relaciones institucionales de LÍNEA 1 del Metro de Lima.

En tanto, se informó que se ha establecido medidas que van desde la restricción del ingreso con pirotécnicos con la ayuda de los canes de la Policía Nacional, incremento de personal de Vigilancia Privada en las estaciones de mayor afluencia, instalación de mayor cantidad de señalética en los ascensores para controlar la capacidad máxima, colocación vallas de metal en el ingreso para mantener el orden, medidores de bultos en las entradas al sistema, entre otros.