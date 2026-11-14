El papa León XIV ofició una misa masiva en Pampas de Pimentel este viernes 13 de noviembre en Chiclayo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El papa León XIV ofició una misa masiva en Pampas de Pimentel este viernes 13 de noviembre en Chiclayo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 017-2026-JUS que declara al Perú como “Tierra del Papa León XIV y otorga a la ciudad de Chiclayo la distinción de “Pueblo Fiel”. La formalización de este texto fue en el boletín de normas legales de El Peruano este sábado 14 de noviembre, en medio de la visita del Sumo Pontífice al Perú y mientras realiza actividades oficiales en Lambayeque.

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