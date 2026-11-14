El Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 017-2026-JUS que declara al Perú como “Tierra del Papa León XIV” y otorga a la ciudad de Chiclayo la distinción de “Pueblo Fiel”. La formalización de este texto fue en el boletín de normas legales de El Peruano este sábado 14 de noviembre, en medio de la visita del Sumo Pontífice al Perú y mientras realiza actividades oficiales en Lambayeque.

La norma cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

El decreto supremo fundamenta la distinción en los más de 40 años de labor de Robert Francis Prevost en favor de la población del Perú. El texto detalla que el pontífice residió en el territorio del país desde 1985 y optó por la nacionalidad en el año 2015.

Decreto Supremo del Ministerio de Justicia que declara al Perú como "Tierra del Papa León XIV".

También señala que tiene como finalidad “dar el justo realce a la tierra de un ciudadano ilustre del mundo como es Su Santidad el Papa León XIV, que optó y escogió libremente la nacionalidad peruana para poder desarrollar su ministerio sacerdotal en el Perú, y dentro de nuestro país en varias regiones, centrando su ministerio episcopal en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque”.

El artículo 4 del decreto otorga a la capital de Lambayeque la denominación de “Pueblo Fiel” por su condición de sede episcopal del 267° Papa de la Iglesia Católica. Asimismo, el artículo 5 aclara que la norma no modifica el dictado de “Heroica Ciudad de Chiclayo” del 15 de abril de 1835, por lo que ambas fórmulas se unen en los actos de protocolo.

El texto asigna al Ministerio de Justicia la función de organizar foros y programas con presupuesto de la institución. Las actividades difundirán los valores de solidaridad, auxilio a sectores en vulnerabilidad y fraternidad en la comunidad.

El decreto supremo cuenta con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia. El Gobierno dispuso la publicación del texto en el portal gob.pe y en las páginas web de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia.

Agenda del papa León XIV durante su visita al Perú

El recorrido del papa León XIV en el Perú abarca del 11 al 16 de noviembre con actos en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La agenda comenzó el 11 de noviembre con la recepción en el Palacio de Gobierno y continuó el 12 de noviembre con una ceremonia frente a la Catedral y una vigilia con jóvenes a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional. El 13 de noviembre el Sumo Pontífice viajó a la ciudad de Chiclayo para celebrar una misa en la explanada de Pimentel a las 10:30 a.m.

El 14 de noviembre la visita comprende una misa a las 11:00 a.m. en Santa Cruz de Succhabamba y el retorno a Chiclayo para un acto de oración. El 15 de noviembre la agenda abarca un discurso a las 10:30 a.m. en Saqsaywaman en Cusco y una ceremonia a las 3:00 p.m. en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa. El programa concluye el 16 de noviembre con una misa a las 10:30 a.m. en la Base Aérea Las Palmas de Surco previa a la salida de la comitiva con rumbo a Roma.