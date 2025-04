Los colores rojo y blanco resaltaron en un importante partido de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA, por sus siglas en inglés). Durante el espectáculo de medio tiempo presentaron la emblemática danza peruana “Valicha” ante 20 000 espectadores.

La cultura peruana fue el centro de atención de todos los asistentes, quienes se acercaron al estadio "Capital One Arena" de Washington D. C. para presenciar el cotejo entre los Washington Wizards vs. Miami Heat.

La bandera peruana y los trajes coloridos se apoderaron del recinto. El nombre Perú y una ola de aplausos retumbaron en el coliseo que tiene capacidad para 20 356 personas. Esta presentación fue posible gracias a la coordinación de la Embajada del Perú en los Estados Unidos.

De esta forma buscan promover el turismo y fortalecer la imagen del país en la capital estadounidense . “Valicha”, con su rica tradición y folclore, representó con brillo a la cultura peruana ante un público mayoritariamente estadounidense.

La emblemática danza peruana “Valicha” deleitó a los más de 20 000 espectadores. Foto: captura Instagram de Alfredo Ferrero

Es importante precisar que esta es la segunda vez que la misión diplomática, en colaboración con la Escuela de Arte y Música Papalca USA, presenta un espectáculo cultural en un partido de la NBA en Washington.

“Venimos a mostrar algo de la cultura peruana, algo de nuestra tierra, nuestras riquezas culturales, arqueología, Machu Picchu. Esta es una invitación a todos para que visiten nuestro país”, relató el embajador del Perú en los EE. UU., Alfredo Ferrero.

El deporte y la cultura se fusionaron para ofrecer una experiencia única a los espectadores y así generar interés por nuestro país.