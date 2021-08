El lunes se realizó la primera reunión de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas en el instituto María Aráoz Pinto de San Miguel. El presidente de esta organización, Víctor Vallejos, dijo que se tiene un plan de tres etapas para que los ronderos se hagan cargo de la vigilancia de la capital.

“En máximo cuatro años, debemos haber alcanzado 40 mil ronderos para custodiar las calles principales de Lima. Entonces, vamos a decir que por fin se ha puesto orden a este gran proyecto de seguridad ciudadana”, señaló.

Este discurso sigue la línea de lo anunciado el 28 de julio por el presidente Pedro Castillo cuando llamó a conformar rondas campesinas en donde todavía no existan, incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad y otorgarles presupuesto para dotarlas de logística. “Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población”, dijo en su mensaje a la Nación.

El lunes, el presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas y Nativas, Víctor Vallejos, dijo que se tiene un plan de tres etapas para que, en un máximo de cuatro años, 40 mil ronderos custodien las principales calles de Lima. (Video: El Comercio)

Las observaciones

Para Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral y responsabilidad social, las rondas campesinas no tendrían la experiencia suficiente para abordar problemáticas como la delincuencia común, recurrentes en ciudades como Lima. Además, resalta que “estos grupos y su estrategia de trabajo son funcionales en ámbitos rurales, más no urbanos”. “No es legal, estratégico ni táctico. Ellos no tienen ninguna preparación y eso generaría todo un problema a nivel nacional”, acotó.

Mientras que, José Luis Pérez Guadalupe enfatizó la necesidad de ver “la viabilidad legal y real” de la propuesta. El exministro del Interior explicó que lo ideal sería que estas rondas se adecúen a las juntas vecinales, que ya existen y trabajan de forma articulada con la PNP y planteó potenciar y mejorar la formación de los serenazgos. “El peligro es si estamos frente a las nuevas milicias del gobierno. Si esta ‘fuerza ronderil’ apunta a esto, sería un grave error y un grave riesgo para el país”, sostuvo.

Las rondas campesinas son organizaciones comunales de defensa que surgieron en el país a mediados de 1970. (Foto: Archivo)

En esa línea, Yaranga también coincide en que esta propuesta es “errónea e inusual para abordar el tema de seguridad ciudadana” y expresó que generaría un problema en el país porque la expansión de rondas campesinas a Lima y otras ciudades podría ser “como crear milicias urbanas”.

Ambos especialistas señalaron que habría que tomar en cuenta que este es un tema muy complejo porque se tendría que ver la formación, capacitación y responsabilidad de las rondas campesinas para que se puedan delimitar bien sus funciones, de tal manera que no hayan casos donde se denuncie uso indebido de la fuerza.

A su vez, Eduardo Pérez Rocha, ex director de la Policía Nacional también enfatizó que, de acuerdo con la ley, las rondas campesinas “única y exclusivamente pertenecen al ámbito rural para supervisar aspectos, agrícolas, ganaderos y de organización dentro de sus comunidades”.

Y agregó que estas propuestas “dan pie para hablar sobre la creación de grupos de protección que tienen algunos gobiernos y que en momentos determinados comienzan a sancionar a los ciudadanos que no están de acuerdo con lo que se dicta”.

Durante la campaña presidencial, Pedro Castillo se reunió con miembros de las rondas campesinas, quienes le presentaron sus propuestas. (Foto: Archivo)

Tanto Yaranga, Pérez Guadalupe y Pérez Rocha concordaron que en vez de proponer que el sistema de rondas campesinas se establezca en más ciudades, se debería fortalecer la labor de la Policía Nacional y el trabajo que la institución hace con la sociedad civil. Asimismo, expresaron su preocupación sobre cómo se financiaría, formaría y organizaría a los ronderos.

“Lo que llama la atención es lo anunciado por el presidente sobre destinar un presupuesto para el mantenimiento y estabilidad de las rondas campesinas, eso querría decir que vamos a tener fuerzas parapoliciales, lo cual es inconcebible. La pregunta es qué cantidad de presupuesto se les va a otorgar, a quién pertenecería esta organización, que claramente no sería parte del Ministerio del Interior. Se está dando una noticia de algo que es ilegal e inconstitucional”, sentenció el ex director de la Policía Nacional.

