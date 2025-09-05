La tensión en Cajamarca se incrementa tras la difusión de un video en redes sociales en el que un grupo de extorsionadores, que portan armas de largo alcance, lanzó amenazas directas contra los ronderos urbanos de la región. Los delincuentes, que se identifican como l a banda “Hijos de Dios”, advirtieron que iniciarán una guerra si alguno de sus integrantes es intervenido por las rondas.

El material audiovisual, actualmente en poder de la Policía Nacional, es analizado para verificar su autenticidad, identificar a los responsables y ubicar el lugar exacto donde fue grabado.

En este clip, el “vocero” de la banda amenaza directamente a los ronderos. “Para esos ronderos que tanto hablan, por cada uno que quemes yo dejaré tirado a tres de los tuyos”, dice el sujeto de nacionalidad venezolana.

En el registro lucen completamente cubiertos, con mascarillas, guantes y trajes de bioprotección que ocultan completamente sus rasgos y fisonomía.

Respuesta de los ronderos

El mensaje de los criminales surge luego de las recientes declaraciones de dirigentes ronderos de la ciudad de Cajamarca, quienes aseguraron que no dudarían en “quemar” a los extorsionadores que logren capturar.

Ante el aumento de la criminalidad, los ronderos habían manifestado que responderán con ajusticiamiento popular para proteger a los ciudadanos.

Sujetos lanzaron violenta amenaza contra los ronderos de la ciudad de Cajamarca. Foto: captura/América Noticias

Luego de la difusión del video de la banda criminal, las rondas urbanas reafirmaron su compromiso con la defensa de la seguridad vecinal.

Además, cuestionaron a las autoridades que —según dijeron— envían mensajes que favorecen a las organizaciones criminales.

Uno de los líderes ronderos fue tajante: “¿Por qué no se sacan las mascarillas y muestran el rostro, si dicen que la guerra está declarada? Nosotros le pedimos al pueblo de Cajamarca que cuando los convoquemos se unan para terminar con estas lacras”.

Preocupación ciudadana y acciones policiales

La postura de las rondas ha recibido el respaldo de numerosos vecinos, quienes los consideran un pilar en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, la posibilidad de enfrentamientos violentos ha generado preocupación en la población.

La Policía Nacional informó que ha reforzado los patrullajes en coordinación con los ronderos urbanos, con el objetivo de prevenir posibles ataques. Se espera que las investigaciones permitan ubicar y detener a los integrantes de los “Hijos de Dios”, quienes ya habían sido vinculados a casos de extorsión en la región.