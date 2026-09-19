El avance de la inteligencia artificial está transformando el trabajo de los contadores en el Perú. Frente al debate sobre un eventual desplazamiento de estos profesionales por la automatización, especialistas del sector sostienen que el principal cambio estará en la reducción de tareas operativas y en una mayor participación del contador en el análisis financiero y la toma de decisiones de las empresas.

El debate cobró relevancia tras recientes declaraciones del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sobre el impacto de la tecnología e IA y el desplazamiento del profesional contable.

Para Jesús Capcha, fundador de Contasis, reducir el trabajo del contador al registro de comprobantes no refleja las responsabilidades que actualmente desempeña y que tienen que ver con la confianza pública.

“Pensar que la contabilidad es solo digitar comprobantes o llenar registros a mano es un error grave. Si bien la IA y la tecnología eliminan las tareas repetitivas y operativas, pero no reemplaza la capacidad de análisis ni el criterio del profesional contable al representar hechos económicos complejos”, señaló Capcha.

Según explicó, el contador mantiene responsabilidades vinculadas con la elaboración y validación de información financiera, el cumplimiento tributario, la evaluación de riesgos y las decisiones empresariales. En ese escenario, considera que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no como sustituto del profesional.

Riesgos del uso de la IA

Capcha advirtió sobre dos aspectos que considera especialmente relevantes para la actividad contable: la privacidad de la información financiera y la posibilidad de que los sistemas generen respuestas incorrectas o interpreten de manera equivocada disposiciones tributarias.

“Una IA controlada asegura que información financiera se trate con alta seguridad y la decisión final siempre le corresponde al contador público”, sostuvo.

En medio de este escenario, la empresa peruana Contasis, que cumple 22 años de operaciones, presentó , una herramienta desarrollada para automatizar parte de los procesos asociados al cumplimiento contable y tributario y permite información contable y tributaria a todo tipo de empresas.

Jesús Eduardo Capcha, gerente general de la compañía, explicó que la plataforma inteligente se basa en estándares internacionales de información financiera y en las normas contables peruanas vigentes.

Entre sus funcionalidades se encuentra la revisión masiva de comprobantes en formatos XML y PDF frente al SIRE de la Sunat, además de la organización de archivos digitales y su vinculación con los respectivos asientos contables.

Además, Darwin IA funciona dentro del software contable utilizado por el cliente y no en una nube pública. Asimismo, opera bajo un esquema de costo fijo y operaciones ilimitadas, sin cobros adicionales asociados al consumo de “tokens” o al número de consultas.

La automatización de estos procesos permitiría, según Contasis, que los profesionales contables recuperen entre 60% y 70% del tiempo que actualmente destinan a labores operativas, como la revisión manual de información y hojas de cálculo, y dedicarlas a mayores análisis y asesoramiento a las empresas a su cargo, aportan significativamente con el país.