Contasis considera que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no como sustituto del profesional. (Foto: Difusión)
Contasis considera que la IA debe utilizarse como una herramienta de apoyo y no como sustituto del profesional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El avance de la inteligencia artificial está transformando el trabajo de los contadores en el Perú. Frente al debate sobre un eventual desplazamiento de estos profesionales por la automatización, especialistas del sector sostienen que el principal cambio estará en la reducción de tareas operativas y en una mayor participación del contador en el análisis financiero y la toma de decisiones de las empresas.

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