Diversas organizaciones y colectivos han convocado para esta tarde varias marchas contra la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la asunción del Manuel Merino como presidente de la República. La marcha principal tendrá como punto de concentración la Plaza San Martín, a partir de las 5 de la tarde.

En tanto, también se han convocado marchas en los distritos de Miraflores, Barranco, Magdalena, San Miguel, Lince, Jesús María, Los Olivos, San Borja, Comas, Surco y Chosica.

Si planeas participar de las marchas convocadas para esta tarde debes tener en cuenta lo siguiente:

No te olvides de llevar tu Documento Nacional de Identidad (DNI)

No lleves niños ni personas que tengan cierto grado de vulnerabilidad

Lleva tu mascarilla y alcohol

Considerar en todo momento protestar pacíficamente y evitar las confrontaciones

No afectar la propiedad privada ni los espacios públicos durante la marcha.

Si eres detenido debes saber que tienes derecho a tener un abogado y hacer una llamada a un familiar o conocido. También a que un fiscal vea tu caso.

Procurar tener tu celular cargado para cualquier emergencia.

Vale decir que en la marcha que saldrá de la Plaza San Martín, estará presente la ‘Brigada Voluntaria’, un grupo jóvenes expertos en primeros auxilios. Los integrantes de este brigada prestarán ayuda inmediata a cualquier manifestante que lo necesite. Para identificarlos, cada uno portará un brazalete blanco con una cruz roja.

Los organizadores de esta iniciativa indicaron que toda ayuda es bienvenida, por lo que cualquier persona experta en primeros auxilios que desee colaborar en esta labor será recibida en la brigada. Asimismo, solicitan apoyo para poder conseguir implementos necesarios como guantes de nitrilo, vendas, gasas, esparadrapo, vinagre, agua, cloruro de sodio y bicarbonato.

Luego de que el lunes el Congreso destituyera al expresidente Martín Vizcarra, diversas protestas se han realizado en el país. La misma noche del día de la vacancia, las personas salieron a protestar, luego lo hicieron en estos dos últimos días.

Ayer, en la capital las protestas se registraron en el Cercado de Lima y Miraflores. Las personas portaban carteles con mensajes como “Merino no es mi presidente” o “este Congreso no me representa”.

Mientras, en provincias las manifestaciones se registraron en las ciudades de Tacna, Chiclayo, Piura, Huánuco, Trujillo, Iquitos, Arequipa, Cusco. En esta última ciudad, alrededor de 1.500 personas, entre ciudadanos, colectivos y gremios, protestaron en las calles del Centro Histórico. Los manifestantes expresaron su rechazo contra el presidente Manuel Merino con arengas, carteles, incluso con muñecos alusivos a él.

