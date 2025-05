Omar Garay Campones, el único paciente que sobrevivió tras recibir el suero contaminado producido por el laboratorio Medifarma S.A., ofreció este miércoles su testimonio durante una conferencia de prensa. El ciudadano recordó, con detalles, lo que vivió el pasado 19 de marzo, día en que fue sometido a una intervención menor en la clínica Sanna, en San Borja.

“Empecé a sentir demasiado dolor… todo mi brazo me dolía. No me sentía tranquilo”, declaró Garay sobre los momentos posteriores a que el anestesiólogo le colocara la vía para administrar el suero. Según indicó, la operación programada era una fístula simple, pero al poco tiempo de iniciado el procedimiento, notó que algo no iba bien. “Yo había pasado por una operación anteriormente y no tiene por qué doler tanto”, sostuvo.

Garay relató que pidió ayuda en repetidas ocasiones: “Llamé a una señorita y le empecé a decir que me dolía demasiado, que no aguantaba. Vino el anestesiólogo, me revisó y me dijo ‘está fluyendo normal’. Pero no era normal”. Posteriormente, señaló, fue el mismo médico quien atribuyó el malestar a los nervios: “Me dijeron que eran mis nervios, pero yo seguía insistiendo que me dolía. Me pusieron una tela en los brazos para cubrirme y no poder moverme”.

En su testimonio, el paciente aseguró que su presión arterial alcanzó los 180/85. “El anestesiólogo me preguntó si era hipertenso. Le dije que no, y empezaron a decir que eran mis nervios”. Finalmente, indicó: “Simplemente me durmieron porque yo estaba quejándome demasiado”.

El caso ha generado indignación pública. Son seis las víctimas mortales confirmadas por el uso del suero defectuoso distribuido por Medifarma. Según el Ministerio de Salud (Minsa), al menos 17 personas más han sido afectadas. En marzo pasado, el sector presentó una denuncia penal contra Medifarma S.A. y la clínica Sanna por presuntas irregularidades en la distribución y administración del producto contaminado.

Garay pidió justicia por las víctimas: “No deberían volver a ocurrir tantas negligencias y dejarlos así nada más”, afirmó.