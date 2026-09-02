Decenas de trabajadores de la empresa de vigilancia y seguridad Optimus Security S.A.C. bloquearon este miércoles los diferentes accesos de la sede de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, impidiendo durante la hora del almuerzo la salida de trabajadores y funcionarios de esta institución.

La protesta se produjo luego de que la DIRIS Lima Norte decidiera rescindir el contrato que mantenía con Optimus Security S.A.C. para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad. De acuerdo con información preliminar, la decisión de la entidad estaría relacionada con diversos incumplimientos e irregularidades atribuidos a la empresa.

Documento confirma resolución de contrato de la empresa de seguridad Optimus, cuyos trabajadores buscarían desconocer esta información y seguir reclamando trabajar ahí. Esta empresa contaría con el respaldo del sindicato de trabajadores de la Diris.

Videos registrados durante la jornada muestran a decenas de agentes de seguridad y trabajadores vinculados a Optimus Security S.A.C. concentrados frente a las rejas de la sede. Los manifestantes ocuparon los diferentes puntos de acceso, lo que impidió que los trabajadores de la DIRIS pudieran salir de las instalaciones, precisamente durante el horario destinado al almuerzo.

Desconocidos cercaron esta mañana la sede central de la DIRIS Lima Norte y bloquean salida de decenas de trabajadores, incluso reteniendo a varios de ellos. La empresa estaría difundiendo falsa información a sus trabajadores de que aún mantiene vínculo con DIRIS Lima Norte y alentando huelgas a cambio del pago de salarios. Sin embargo, La DIRIS ha resuelto el contrato con la empresa por incumplimientos y presuntas irregularidades.

La protesta tendría como motivo el reclamo de los trabajadores ante la salida de Optimus Security S.A.C. de la DIRIS Lima Norte. Sin embargo, el punto central de la controversia es que la empresa ya no continuaría brindando el servicio debido a la rescisión de su contrato.

Trabajadores que participaron en la protesta desconocería que la DIRIS Lima Norte había decidido terminar el vínculo contractual con Optimus Security S.A.C.. Esta situación explicaría el reclamo de los trabajadores por la continuidad de sus puestos de vigilancia dentro de la institución.

Desconocidos cercaron esta mañana la sede central de la DIRIS Lima Norte y bloquean salida de decenas de trabajadores, incluso reteniendo a varios de ellos. Entre ellos se reconoce a un sujeto identificado como Máximo Augusto Salavandez Blas, quien sería supervisor de la empresa de vigilancia y seguridad Optimus. Él estaría difundiendo información falsa, asegurando que la empresa aún mantiene vínculo con DIRIS Lima Norte y alentando huelgas a cambio del pago de salarios. Sin embargo, La DIRIS ha resuelto el contrato con la empresa por incumplimientos y presuntas irregularidades.

En los últimos diez años, Optimus ha obtenido contratos por más de S/200 millones en el sector Salud, pese a las advertencias, observaciones y denuncias formuladas por la Contraloría sobre sus operaciones. Estos antecedentes deberán ser contrastados con los documentos oficiales de las contrataciones y los informes emitidos por el órgano de control.

Antecedentes de la empresa

Optimus se dedica a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad y, según información preliminar, ha mantenido contratos con entidades del Estado durante aproximadamente una década.

La empresa también registra antecedentes relacionados con observaciones y denuncias formuladas por la Contraloría General de la República. Estos antecedentes forman parte de los elementos que deberán ser revisados en la documentación correspondiente para determinar las responsabilidades y el alcance de las observaciones realizadas por el órgano de control.

En el caso de la DIRIS Lima Norte, los incumplimientos e irregularidades atribuidos a Optimus habrían sido uno de los motivos considerados por la entidad para resolver el contrato. Este aspecto deberá ser precisado mediante la resolución contractual, los informes de la entidad y los documentos que sustentaron la decisión.

La situación genera una particular controversia: los trabajadores reclaman por la pérdida de los servicios de vigilancia que prestaban en la DIRIS, pese a que la institución habría determinado previamente que el contrato con Optimus no debía continuar.

El rol del sindicato

Otro elemento que aparece alrededor de la protesta es la participación del sindicato de trabajadores de la propia DIRIS Lima Norte.

De acuerdo con información preliminar, esta organización sindical tendría una posición de respaldo y favorecimiento a los trabajadores de Optimus y habría brindado apoyo a las acciones de protesta desarrolladas en los exteriores y accesos de la institución.

La presencia de decenas de agentes de seguridad y trabajadores durante el plantón también ha llamado la atención debido a la magnitud de la movilización. En las imágenes registradas se observa a los manifestantes distribuidos en diferentes puntos de la sede, bloqueando las rejas utilizadas para el ingreso y salida del personal.

El bloqueo se produjo en un momento especialmente sensible para los trabajadores de la DIRIS, debido a que coincidió con la hora del almuerzo. La ocupación de los accesos impidió temporalmente que los funcionarios y trabajadores pudieran abandonar las instalaciones.