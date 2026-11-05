Las lluvias registradas desde la tarde del miércoles 4 de noviembre y la madrugada de hoy jueves 5 de noviembre generan aniegos e inundaciones en el distrito de Villa María del Triunfo. La acumulación de agua y el colapso de las redes de alcantarillado interrumpen el tránsito en las vías y perjudican a decenas de familias en diversos sectores por tercer día consecutivo de precipitaciones.

En la Av. 26 de Noviembre, la acumulación de agua y lodo dificulta el paso de peatones y vehículos de transporte público. Asimismo, los residentes de los jirones Túpac Amaru y Jorge Chávez trabajan durante varias horas con baldes para retirar el agua que ingresó a sus predios.

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Adicionalmente, el bypass Nueva Esperanza quedó completamente cubierto de agua, al igual que las pistas en el óvalo de esta zona en el límite con Villa El Salvador. Se dispuso el trabajo de motobombas para liberar las vías pero los trabajos se extendieron toda la madrugada y hasta las primeras horas de la mañana del jueves.

Lluvias inundaron de agua servida empozada calles y viviendas en Villa María del Triunfo. (TVPerú)

Lluvias inundaron de agua servida empozada calles y viviendas en Villa María del Triunfo. (TVPerú)

El rebalse del sistema de desagüe también generó la pérdida de muebles, electrodomésticos, ropa y materiales de construcción almacenados en varias viviendas. Además, la emergencia interrumpió el servicio de agua potable durante dos días en sectores del distrito y generó acumulación de agua en el paso a desnivel de Nueva Esperanza.

Ante la presencia de agua empozada en los accesos, las autoridades dispusieron la suspensión de clases en las aulas en dos planteles del distrito. Las instituciones educativas República del Ecuador y Mariscal Eloy Ureta trasladaron sus actividades a la modalidad virtual para resguardar a los estudiantes.

Registro de lluvias del Senamhi en Villa María del Triunfo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reporta un acumulado de 10.4 mm de precipitación en la estación de Villa María del Triunfo. Este volumen de llovizna corresponde al periodo entre las 4:00 p.m. del 4 de noviembre y las 6:00 a.m. del 5 de noviembre.

#Ahora #Minam #Senamhi | La estación meteorológica de Villa María, ubicada en Villa María del Triunfo, registró 10.4 mm de precipitación entre las 16:00 h del 4 de noviembre y las 06:00 h del 5 de noviembre, en el marco del Aviso Meteorológico N.° 450 del Senamhi. https://t.co/vAPB681gQZ — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

Los datos de la institución indican que la mayor intensidad pluvial ocurrió a las 9:00 p.m. del miércoles con un valor de 1.7 mm por hora. De igual forma, el 82% del total acumulado, equivalente a 8.5 mm, se registró entre las 9:00 p.m. y las 4:00 a.m.