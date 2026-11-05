Lluvias afectaron vías en la zona limítrofe entre Villa María el Triunfo y Villa El Salvador. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Lluvias afectaron vías en la zona limítrofe entre Villa María el Triunfo y Villa El Salvador. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

Las lluvias registradas desde la tarde del miércoles 4 de noviembre y la madrugada de hoy jueves 5 de noviembre generan aniegos e inundaciones en el distrito de Villa María del Triunfo. La acumulación de agua y el colapso de las redes de alcantarillado interrumpen el tránsito en las vías y perjudican a decenas de familias en diversos sectores por tercer día consecutivo de precipitaciones.

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