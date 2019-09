Un nuevo hecho de violencia causó la muerte de una persona en Lima. Una mujer de 54 años de edad falleció anoche tras ser atacada por delincuentes en el cruce del jirón Astorga con la avenida Intihuatana, en Surco. El esposo de la víctima resultó herido tras impactarle una bala.

De acuerdo con las primeras versiones policiales, los delincuentes escapaban de la policía en un automóvil Audi de placa BJH-344. Según reportaron algunos vecinos, este vehículo se utilizó para cometer varios asaltos en Surco durante los últimos días.

Victoria Leiva Meza (62), fundadora de Vecinos Surcanos Unidos, grupo creado con el fin de fomentar y mejorar la participación vecinal responsable en valores y en todas las demás facetas del desarrollo local y comunitario de Surco, indicó que ya se había alertado a serenazgo y la Policía Nacional sobre la presencia de un auto sospechoso rondando la zona.

“Ya se había pasado la voz a la policía, a serenazgo, pero ya ves lo que sucedió. En verdad todos estamos involucrados en esto. Lo que nos toca es cuidarnos entre nosotros. Nos cuesta hacer que el vecino participe, pero ya lo estamos consiguiendo”, contó a El Comercio.

- Iniciativa vecinal -

Vecinos Surcanos Unidos surgió el año pasado, luego de que vecinos de Surco denunciaran reiteradamente episodios de crímenes en los distintos sectores de este distrtito. Leiva Meza precisó que un hecho que desencadenó este movimiento vecinal fue el ocurrido el 2013, cuando una camioneta fue abandonada en la cuadra 1 del jirón Pedro de Candia.

El cuerpo sin vida de la empresaria María Rosa Castillo Gonzales (53) había sido llevado en este vehículo hasta Manchay Bajo, en el distrito de Pachacámac, y arrojado en un descampado. El autor del crimen fue Marco Gabriel Arenas Castillo, hijo de la víctima (22).

Leiva señaló que los vecinos de esta zona, donde fue abandonada la camioneta, eran constantemente testigos de crímenes y persecuciones, pero que en los últimos años gracias a un trabajo en conjunto se ha logrado reducir en un 95%, aproximadamente, estas incidencias. “Pudimos llevar nuestras necesidades a las autoridades municipales, no confrontando, sino planteando soluciones. Nuestro objetivo es que nuestras voces sensibilicen a las autoridades”, agregó.

La fundadora de Vecinos Surcanos Unidos vive en el sector 8.1, cerca al puente Primavera. Ella detalló a este Diario que la agrupación ha dividido su labor en 13 parques, los cuales cuentan con sus respectivos dirigentes. Cada cierto tiempo se reúne con cada sector a fin de conocer sus principales problemas y, luego, estos son trasladados a la Municipalidad de Surco para que sean tomados en cuenta por personal de seguridad ciudadana. Asimismo, en la página de Facebook del grupo vecinal se publican denuncias y reportes de conductas sospechosas para alertar a los vecinos.

"Surcanos Unidos surgió de las experiencias ingratas del subsector de nuestra zona, que tenía cinco calles de salida, hacia la Panamericana Sur, las avenidas Primavera, Angamos, Cristóbal de Peralta. Por estas zonas se daban a la fuga los delincuentes. Sin la policía y serenazgo no se podía combatir la delincuencia. Logramos que los vecinos participen de forma activa, no poniendo el pecho, pero sí en actividades que ayudan a conocernos y a asumir responsabilidades propias de nuestra comunidad", explicó.

-' Cambiar el chip' -

Para que esta labor vecinal sirva como apoyo efectivo al trabajo que realiza la Policía Nacional y el serenazgo del distrito, Victoria Leiva resaltó la necesidad de herramientas logísticas de parte del Gobierno central.

“El pueblo necesita las herramientas logísticas para que esto funcione, no lo va a hacer jamás si es que no hay un compromiso verdadero del Gobierno central hacia las municipalidades. Esto no va a parar (la delincuencia). El trinomio vecino, policía y serenazgo creo que puede dar muy buenos resultados”, expresó.

También sostuvo que en un principio los vecinos no le tomaban mucho interés a organizarse y tomar una posición activa frente a los altos índices de asaltos que se registraban en Surco. Sin embargo, los resultados que ha dado la organización Vecinos Surcanos Unidos ha generado una mayor concientización y preocupación por la seguridad ciudadana.

“El vecino aún no ha ‘cambiado el chip’ para que pueda entender que no puede ser indiferente. Muchas veces se les tocaba la puerta para reunirnos y no nos atendían, ahora les decimos que somos de seguridad ciudadana e inmediatamente lo hacen. Hemos tocado puertas, movido conciencias y ahora sí estamos llegando a todos las zonas de Surco, cuya problemática es distinta por cada sector”, añadió.

- Presencia policial -

Leiva Meza responsabilizó al Gobierno central por “el poco apoyo que reciben las dependencias policiales de cada distrtito”. La escasa presencia policial, junto con las ilimitadas herramientas logísticas no permite una labor más efectiva por parte de la Policía Nacional. “Nosotros mismos hemos entrado a las comisarías y hemos verificado esta situación”, indicó.

“Es necesario, urgente, la participación vecinal responsable, en cualquier distrtito, en cualquier punto del país. He recorrido varias ciudades donde varios movimientos de vecinos se unen para crear conciencia y rescatar los valores, sin fines políticos. La ciudadanía está harta de que cualquier movimiento se direccione a fines políticos”, puntualizó la fundadora de Vecinos Surcanos Unidos.