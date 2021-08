Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que se evalúa la posibilidad de implementar la “tarjeta verde” para las personas que se han vacunado y para quienes han superado el COVID-19. El documento funcionaría como un pasaporte sanitario para que sus portadores puedan acceder a determinados servicios. ¿Es esto viable? Al respecto, este Diario consultó a un grupo de expertos para conocer sus opiniones.

-A favor-

El médico especialista en Salud Pública y epidemiología Juan Astuvilca señaló estar de acuerdo con establecer la “tarjeta verde”, pero dependiendo de para qué tipos de servicios o beneficios va a servir, o para qué tipo de obligatoriedad.

Recordó que las personas tienen la libertad de decidir si se colocan o no la vacuna. “Estas personas, por más que les digas o le obligues a poder vacunarse, definitivamente no se van a querer vacunar, y es su derecho a la libertad que como derecho constitucional tiene cada persona de optar por un tratamiento o por una vacuna como esta”, indicó.

Subrayó estar de acuerdo con que se evalúe esta posibilidad, solo que se debe tener mucho cuidado con respecto a qué se va a dar o si se va a excluir a las personas que no se vacunan versus las personas que se vacunan.

En su opinión, este es un mecanismo que va a incentivar la vacunación, “pero va a depender de qué tipo de servicio o beneficios va a estar ligado a esta tarjeta verde”.

Por su parte, el médico infectólogo Leslie Soto dijo estar de acuerdo con la tarjeta verde. “El coronavirus es una enfermedad que no solo le da a la persona infectada, sino que la pone como transportadora del virus”, señaló.

“Si no quiere vacunarse, está bien, es su derecho, pero las personas también tienen derecho a que no se enfermen. Si no quieres vacunarte perfecto, pero no me contagies”, agregó.

“[¿Atenta contra la libertad de las personas de decidir vacunarse o no?] si se implementa, debería haber en los locales un lugar para vacunados y otro lugar para no vacunados, porque si bien es cierto que hay libertad de vacunacion, también soy libre de no juntarme con personas no vacunadas. Lo que pasa es que esta enfermedad no es como la varicela en las personas vacunadas, que si me contagio, me sale sarpullido y listo, acá es una enfermedad que si me contagio, podría morir, no toman en cuenta ese punto”, observó.

Es importante mencionar que, en el concejo de Lima, se presentó a inicios de este mes un proyecto de ordenanza para que solo las personas que presenten su carnet de vacunación puedan acceder a restaurantes y a un grupo de locales de diversión.

Esto solo regiría para las personas cuyo grupo etario de vacunación puede ya inocularse según el cronograma de inmunización del Ministerio de Salud. Es decir, en Lima, por ahora, no se aplicaría para los veinteñeros, dado que ellos todavía no han sido convocados para ser inmunizados, sino solamente regiría para los mayores de 38 años.

De esta manera, los que no se han vacunado pudiendo hacerlo no podrían acceder a los locales mencionados.

Junto con su colega Carlos Ángeles, el regidor Víctor Aguilar es el impulsor de esta iniciativa. En ese sentido, opinó que la propuesta del “pasaporte verde” del Ejecutivo “se suma al debate de lo que ya veníamos planteando sobre la necesidad de poder anticiparnos a lo que podría significar el impacto de un tercera ola que cada vez está más cerca”.

No obstante ello, manifestó sus dudas sobre la practicidad de elaborar el “pasaporte verde” cuando lo que se puede hacer es presentar el carnet de vacunación usando la información que está disponible en el mismo portal del Ministerio de Salud [ver video]

Las personas pueden acceder a la información sobre las dosis que les inocularon contra el COVID-19 siguiendo estos pasos en la web del Minsa. De esta manera, a su vez, terceros pueden corroborar que la información es cierta.

Indicó que hoy enviará un oficio al Minsa con una copia del proyecto del ordenanza y en el que también pedirá una reunión con los funcionarios.

“Esperamos tener una agenda con ellos y trabajar de manera conjunta”, expresó.

-En contra-

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Hitler Saavedra, manifestó estar en contra de que eventualmente se implemente la “tarjeta verde”, pues promovería la discriminación.

“No estoy de acuerdo porque sería aumentar la discriminación. En este momento, tenemos que reactivar al economía, no podemos poner límites y, más que todo, estamos recién en 30% [es 27% la cantidad de personas que ya han recibido las dos dosis] de vacunación. Necesitamos llegar siquiera a un 70% para exigir a la población esa tarjeta”, opinó.

Con respecto al derecho de las personas vacunadas de contar con lugares más seguros frente al COVID-19, indicó que ellas están protegidas al haberse inmunizado y así van a evitar hacer la neumonía grave de la enfermedad.

Subrayó que se necesita aumentar más lugares de vacunación, así como de personal de salud y bajar rápidamente el rango de edades de las personas a vacunar.

Es importante también mencionar que en el caso de la propuesta para que solamente ingresen a determinados locales las personas que presenten su carnet de vacunación, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, está en desacuerdo con ella.

Indicó que le parecía discriminatoria, pues la vacuna es universal y gratuita pero también voluntaria. Agregó que a veces muchas personas no se vacunan, por ejemplo, por sus creencias religiosas y no podrían ingresar a un restaurante. “Una razón todavía más profunda es que cualquier limitación a la libertad de las personas que se imponga por una situación de emergencia sanitaria tiene que ser dictada por el gobierno nacional, no por el gobierno local”, sostuvo.

De aprobarse, ¿el carnet verde atentaría contra la libertad de las personas que tienen para elegir vacunarse o no? El abogado constitucionalista Erick Urbina indicó que “sí se puede exigir determinada situación como la vacuna para acceder a algunos servicios” dada las circunstancias extraordinarias que vive el país por la pandemia.

Indicó que la norma sería transitoria y que el Ejecutivo la podría promulgar sin necesidad de que pase por el Congreso de la República.

Hasta ahora, el coronavirus ha ocasionado la muerte de 197.944 personas. De acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Epidemiología, Control y Prevención de Enfermedades, la tercera ola pandémica produciría entre 67.292 y 115.189 nuevos fallecidos y al menos 2,4 millones de infectados.