Imprimir documentos, firmarlos a mano, escanearlos y enviarlos nuevamente podría dejar de ser necesario para muchos trámites. Los ciudadanos peruanos que cuentan con un Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) pueden utilizar su firma digital desde un teléfono celular, sin necesidad de adquirir un lector externo ni trasladarse a una oficina para suscribir determinados documentos.

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Esta posibilidad se encuentra disponible mediante aplicaciones como Certezia e ID Firma Digital, herramientas que permiten aprovechar los certificados digitales incorporados en el chip del DNI electrónico. Su funcionamiento se basa en la tecnología NFC (comunicación de campo cercano), que facilita la lectura del documento de identidad al acercarlo a un celular compatible.

La alternativa busca simplificar procedimientos cotidianos, desde la firma de contratos hasta la presentación de declaraciones juradas. Además de ahorrar tiempo y reducir el uso de papel, permite verificar la identidad de quien firma y proteger la integridad de los archivos digitales.

¿Cómo firmar documentos desde el celular con el DNI electrónico?

El procedimiento puede realizarse desde casa o cualquier lugar mediante aplicaciones compatibles con el DNI electrónico peruano. Entre las alternativas disponibles se encuentran Certezia e ID Firma Digital, desarrollada esta última por ID-One Perú. Ambas permiten firmar documentos PDF mediante tecnología NFC, aunque sus interfaces y funcionalidades pueden variar.

Los ciudadanos que cuentan con DNI electrónico pueden firmar documentos PDF desde su celular mediante aplicaciones utilizando la tecnología NFC y sin necesidad de adquirir un lector externo. (Imagen referencial generada con IA).

Asimismo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece el programa ReFirma PDF, diseñado para firmar y validar documentos digitales desde una computadora. Otra alternativa es Firma Perú, plataforma estatal que permite realizar firmas digitales desde equipos con sistemas operativos Windows, macOS y Linux. Estas opciones requieren configuraciones adicionales y, para utilizar directamente el DNIe, un lector de tarjetas compatible.

Para utilizar las aplicaciones móviles compatibles, el ciudadano debe contar con un DNI electrónico con certificados digitales vigentes, su clave personal de seguridad o PIN y un teléfono con tecnología NFC.

Aunque el procedimiento puede presentar diferencias según la aplicación elegida, los pasos generales son los siguientes:

Descargar una aplicación compatible con el DNI electrónico peruano desde la tienda oficial del celular. Ingresar a la opción de firma digital y seleccionar el documento PDF que se desea firmar. Elegir, cuando la aplicación lo permita, la ubicación donde aparecerá la representación gráfica de la firma. Seleccionar el certificado digital correspondiente y completar la autenticación solicitada, incluida la clave PIN. Acercar el DNI electrónico a la zona NFC del teléfono para permitir la lectura de su chip. Una vez completada la operación, guardar o compartir el documento firmado digitalmente.

Algunas aplicaciones ofrecen modalidades gratuitas para personas naturales, mientras que otras incorporan servicios adicionales para organizaciones que necesitan gestionar múltiples firmas.

¿Qué tan segura es la firma digital y qué validez tiene en el Perú?

Una de las principales ventajas de este procedimiento es que no consiste simplemente en colocar una imagen de una firma manuscrita sobre un archivo.

Según explica el Reniec, la firma digital utiliza certificados electrónicos y mecanismos criptográficos que permiten identificar al firmante y detectar posibles modificaciones posteriores en el documento.

Estos certificados se encuentran almacenados en el chip del DNI electrónico y están protegidos mediante una clave PIN que debe conocer únicamente su titular.

La firma digital utiliza certificados electrónicos que permiten verificar la identidad del firmante y detectar modificaciones posteriores en los documentos. En el Perú, su validez jurídica está reconocida por la Ley N.º 27269. (Imagen referencial generada con IA).

En el Perú, la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, reconoce que una firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita.

Esto significa que puede utilizarse para suscribir contratos, declaraciones juradas, documentos académicos y distintos procedimientos ante entidades públicas o privadas, siempre que el trámite admita esta modalidad.

Sin embargo, la firma digital no reemplaza automáticamente una legalización notarial ni otras formalidades exigidas para determinados actos jurídicos. Por ello, es importante verificar los requisitos de la institución que recibirá el documento.

Una alternativa para ahorrar tiempo y evitar trámites presenciales

El uso de estas herramientas representa una oportunidad para reducir desplazamientos, impresiones y procedimientos administrativos que tradicionalmente requieren documentos físicos.

Por ejemplo, dos personas que se encuentran en ciudades diferentes pueden suscribir determinados contratos electrónicos sin necesidad de reunirse presencialmente. Asimismo, estudiantes, trabajadores y profesionales pueden utilizar esta modalidad para firmar autorizaciones, acuerdos y otros documentos.

No obstante, contar con un DNI electrónico no garantiza por sí solo que la firma pueda utilizarse inmediatamente. Los certificados digitales deben encontrarse vigentes, ya que tienen una duración de cuatro años, según el Reniec.

La firma digital permite realizar determinados trámites y suscribir documentos a distancia, reduciendo desplazamientos, impresiones y tiempos de espera. Para utilizarla, es necesario contar con certificados digitales vigentes. (Imagen referencial generada con IA).

Los ciudadanos pueden consultar su vigencia mediante los servicios de identidad digital de la entidad y gestionar su renovación cuando corresponda.

La disponibilidad de aplicaciones móviles y programas para computadoras amplía las opciones de los usuarios. Mientras que herramientas como Certezia e ID Firma Digital permiten aprovechar la tecnología NFC de los teléfonos compatibles, ReFirma PDF y Firma Perú ofrecen alternativas para quienes prefieren realizar estas operaciones desde una computadora.

De esta manera, el DNI electrónico amplía sus posibilidades más allá de la identificación personal y se convierte en una herramienta para realizar gestiones digitales con mayor rapidez, siempre que se cumplan las condiciones técnicas y legales correspondientes.