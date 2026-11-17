El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el río Tumbes alcanzó el umbral rojo de alerta hidrológica tras registrar un incremento crítico en su caudal hoy martes 17 de noviembre. El aumento del nivel del agua, provocado por las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño en la cuenca alta, generó una alta probabilidad de desborde con riesgo de inundación en zonas ribereñas y áreas agrícolas.

Las mediciones oficiales reportaron que a las 04:00 a.m. del 17 de noviembre la estación El Tigre registró un caudal de 840.83 metros cúbicos por segundo, superando el umbral naranja fijado en 800 metros cúbicos por segundo.

El río Tumbes incrementó sus caudales a niveles de desborde en varias zonas, según Senamhi. (Exitosa)

El río Tumbes incrementó sus caudales a niveles de desborde en varias zonas, según Senamhi. (Exitosa)

Posteriormente, a las 05:00 a.m., las lecturas en la estación San Jacinto sobrepasaron el umbral rojo de 1,000 metros cúbicos por segundo al registrar un nivel de 1,188.80 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente, alcanzando picos que superaron los 1,300 metros cúbicos por segundo en los puntos de control de Cabo Inga y El Tigre.

🌊 #Río #Minam #Senamhi | En Tumbes, el tramo del río Tumbes que atraviesa el distrito de San Jacinto registra un ascenso en el nivel del agua, considerado extremo. 👉 https://t.co/wC0rELEhXu #PrepárateAnteCrecidaDeRíos https://t.co/StH6MqCI2n — Senamhi (@Senamhiperu) November 17, 2026

Ante la emergencia hidrológica, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) activaron protocolos de monitoreo permanente en los distritos ribereños de Tumbes, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y Corrales. Asimismo, en el distrito de Casitas, la activación de la quebrada Casitas-Bocatán afectó a 10 centros poblados y aisló a aproximadamente 1.500 personas en localidades como Tacna Libre, Bellavista y La Choza, lo que requirió la intervención de efectivos del Ejército del Perú para el traslado de damnificados, víveres y medicinas.

Los organismos meteorológicos y de primera respuesta exhortaron a la población a alejarse de forma inmediata de las riberas, quebradas y zonas bajas propensas a anegamientos. De igual forma, las autoridades recomendaron evitar el cruce de cauces a pie o en vehículos, identificar rutas de evacuación hacia sectores elevados, preparar la mochila de emergencia, resguardar los documentos personales en empaques impermeables y acatar las directivas de las plataformas locales de Defensa Civil.

Aviso de lluvias intensas en Tumbes y regiones del norte

De manera complementaria, el Senamhi emitió un aviso meteorológico de corto plazo que advirtió sobre la continuación de lluvias intensas en el norte del país. En el departamento de Tumbes, los pronósticos contemplaron acumulados de lluvia de entre uno y cinco milímetros en las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

#Pronóstico #Minam #Senamhi | En Tumbes y Piura se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. Asimismo, en la costa sur se prevén lloviznas de ligera a moderada intensidad. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/R5ux8RNCVD — Senamhi (@Senamhiperu) November 17, 2026

Para el departamento de Piura, la institución previó lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores del norte de las provincias de Sullana y Piura, así como en el oeste de Ayabaca, con acumulados que superaron los 15 milímetros. Durante la vigencia de la alerta se registraron eventos significativos, destacando la medición en la localidad de El Ciruelo, en Ayabaca, donde se acumularon 71.1 milímetros de lluvia en un lapso de dos horas.