Conductores que continúan circulando pese a tener sus licencias canceladas, infracciones de tránsito que permanecen impunes y semáforos que no pueden comunicarse entre sí son algunos de los problemas que enfrenta diariamente el transporte en el país. Frente a este escenario, El Comercio presentó este jueves 26 de noviembre tres iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la seguridad vial, mejorar la fiscalización y reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos.

Las propuestas, elaboradas a partir de investigaciones periodísticas desarrolladas durante los últimos nueve años, fueron expuestas por Juan Pablo León, periodista de este Diario, durante el encuentro “La Lima que queremos al 2030”, organizado por El Comercio y A Movernos, que reunió a autoridades, especialistas en movilidad urbana, representantes del Parlamento y del sector privado.

Los documentos fueron entregados a Jenny Samanez, integrante de la Comisión de Transportes del Parlamento, y a Pedro Olivares, exdirector de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien acudió en representación del diputado Luis Quispe Candia, presidente de dicha comisión.

Las iniciativas buscan que las investigaciones periodísticas trasciendan la denuncia pública y se traduzcan en modificaciones normativas capaces de atender problemas que, durante años, han afectado la calidad de vida de los ciudadanos.

Una crisis de movilidad que exige resultados concretos

Durante la inauguración del encuentro, Gabriela María Carrasco Carrasco, viceministra de Transportes del MTC, advirtió que los problemas de movilidad urbana tienen consecuencias que van más allá de la congestión vehicular. Estos afectan el acceso a oportunidades laborales, educativas y económicas, además de comprometer la seguridad de las personas.

Según cifras del TomTom Traffic Index 2025 citadas por la funcionaria, un conductor en Lima pierde aproximadamente 195 horas al año debido a la congestión en horas punta, lo que equivale a más de ocho días completos. A ello se suma que, durante el 2024, el país registró más de 86 mil siniestros de tránsito, con más de 3 mil fallecidos y 56 mil heridos.

La viceministra de Transportes, Gabriela María Carrasco, destacó la necesidad de impulsar reformas que se traduzcan en resultados medibles para los ciudadanos. (Foto: César Bueno / GEC).

“Una norma por sí sola no cambia la experiencia cotidiana. Debe traducirse en gestión, inversiones, fiscalización, supervisión y resultados medibles”, sostuvo Carrasco.

Por su parte, David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), señaló que la gestión de las autoridades debe evaluarse a partir de indicadores que reflejen mejoras concretas, como la reducción de los tiempos de viaje, la eficiencia del servicio y la recuperación del control de las vías.

Durante el cierre del evento, también advirtió que los recursos económicos que moviliza el transporte público han despertado el interés de organizaciones criminales. “Hay economía criminal tratando de apoderarse de las rutas de la ciudad”, manifestó.

Conducir sin brevete: de una infracción administrativa a un delito

La primera iniciativa legislativa presentada por El Comercio busca penalizar la conducción de vehículos sin contar con una licencia que habilite legalmente al conductor para hacerlo. La propuesta surge tras identificar las limitaciones de las sanciones administrativas para impedir que infractores reincidentes continúen circulando.

León recordó que, en el 2018, como parte de la campaña #NoTePases, este Diario investigó el caso de un conductor de Puente Piedra que acumulaba 155 papeletas y cuya licencia había sido cancelada desde el 2015. Pese a ello, continuaba ofreciendo el servicio de taxi colectivo.

Una situación similar fue identificada en el Callao, donde otro conductor acumulaba alrededor de un centenar de infracciones y carecía de una licencia vigente desde el 2012. Tras ser intervenido por la Policía, volvió a conducir el vehículo con el que prestaba el servicio informal.

Juan Pablo León, periodista de El Comercio, presentó tres iniciativas legislativas elaboradas a partir de investigaciones periodísticas desarrolladas durante los últimos nueve años. (Foto: César Bueno / GEC).

Años después, el problema persistía. Durante una investigación realizada en el 2025, El Comercio registró aproximadamente 1,500 placas de vehículos que circulaban por la avenida Javier Prado, como parte de un trabajo sobre el transporte informal. Según explicó León, alrededor de la mitad de los conductores identificados en el análisis carecía de licencia de conducir.

La iniciativa busca superar las limitaciones de un sistema que continúa imponiendo sanciones administrativas a personas que, pese a haber perdido el derecho a conducir, siguen circulando por las vías.

“¿En qué país medianamente desarrollado un chofer puede tener diferentes papeletas por manejar sin brevete y que le sigan sancionando?”, cuestionó León.

La eventual modificación normativa deberá precisar las conductas que serán penalizadas, las sanciones aplicables y las diferencias entre quienes nunca obtuvieron una licencia y aquellos que conducen pese a tenerla suspendida o cancelada.

Los ciudadanos como aliados de la fiscalización del tránsito

La segunda propuesta busca establecer un sistema que permita a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito mediante fotografías y videos, facilitando que las evidencias lleguen a las autoridades competentes para su evaluación y eventual sanción.

La iniciativa tiene como antecedente una experiencia desarrollada desde el 2022 por El Comercio y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), mediante la cual los lectores remitían videos de conductores que invadían la berma de emergencia de la Panamericana Sur durante la temporada de verano.

El Comercio generará más de 300 denuncias ciudadanas. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

El Diario recopilaba las evidencias, completaba los formularios correspondientes y remitía la información a la entidad fiscalizadora. En determinados días, llegaron a recibirse hasta 200 videos.

“En cuatro veranos, 2 mil 800 personas han recibido una multa gracias a ciudadanos que lo grabaron”, explicó León.

La propuesta plantea trasladar esta experiencia a una plataforma de alcance nacional que simplifique la presentación de denuncias y permita derivarlas a las entidades responsables, superando las dificultades generadas por la fragmentación de competencias entre autoridades.

Sin embargo, la detección de infracciones constituye únicamente una etapa del procedimiento sancionador. Durante el tercer panel del encuentro, Daniel Naranjo, representante de Great Group Holdings, cuestionó las demoras en la notificación de papeletas y las amnistías recurrentes de multas, que terminan debilitando su efecto disuasorio.

“Lo que no se sanciona se repite”, sostuvo el especialista, quien planteó digitalizar los procesos de captura de evidencias, validación, notificación y pago de las sanciones.

En esa misma línea, Patricio Portaro, cofundador de Directo, consideró que la fiscalización debe aplicarse de manera homogénea y sostenida para modificar los hábitos de conducción.

La implementación de la iniciativa deberá garantizar, además, mecanismos de validación de evidencias, protección de datos personales y respeto al derecho de defensa de los presuntos infractores.

Semáforos coordinados para recuperar el tiempo perdido en el tráfico

La tercera iniciativa legislativa busca establecer condiciones de interoperabilidad entre los sistemas semafóricos, de manera que estos puedan funcionar coordinadamente, incluso cuando hayan sido adquiridos por diferentes gobiernos locales o utilicen distintas tecnologías.

León explicó que la adquisición de equipos con sistemas incompatibles ha generado situaciones en las que semáforos ubicados a pocos metros de distancia no pueden sincronizarse adecuadamente.

Penalizar la conducción sin licencia, establecer un sistema de denuncias ciudadanas de infracciones y garantizar la interoperabilidad semafórica son las tres iniciativas impulsadas por El Comercio. (Foto: César Bueno / GEC).

Como ejemplo, mencionó las intersecciones de la avenida Roosevelt con los jirones Lampa y Carabaya, en el Cercado de Lima, donde la falta de coordinación puede ocasionar que los vehículos encuentren una luz roja inmediatamente después de avanzar con una luz verde.

Según estimó el periodista, la descoordinación semafórica puede representar una pérdida de aproximadamente 30 minutos diarios para los ciudadanos afectados.

La propuesta no implica necesariamente reemplazar todos los semáforos existentes, sino establecer estándares tecnológicos que permitan la comunicación entre equipos y sistemas de control.

Semáforos en Lima: choferes pierden hasta 20 minutos por viaje

Miguel Diestra, gerente corporativo de Gestión Estratégica de La Positiva, coincidió en que modernizar un semáforo resulta insuficiente si este no funciona coordinadamente con el dispositivo de la siguiente intersección.

Por su parte, Vasco Mujica, gerente general de Grin, advirtió que la incorporación de tecnología debe responder a una transformación del modelo de movilidad y no concentrarse exclusivamente en facilitar la circulación de automóviles particulares.

“Mientras más tecnología le pongamos a la estructura del transporte actual, estaremos modernizando el problema, no resolviéndolo”, señaló.

En ese sentido, la coordinación semafórica también representa una oportunidad para mejorar las condiciones de desplazamiento de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

¿Qué camino seguirán las tres iniciativas en el Parlamento?

La primera propuesta legislativa de El Comercio, que busca penalizar la conducción sin licencia, será incorporada a un proyecto de ley sobre delitos contra la seguridad vial que viene elaborando el despacho del diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Transportes, y que podría darse a conocer en las próximas semanas.

Así lo confirmó a este Diario Pedro Olivares, exdirector de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien recibió las iniciativas en representación del parlamentario. Explicó que el proyecto también busca precisar las conductas deliberadas que ponen en riesgo la vida de los usuarios de las vías y evaluar la aplicación del dolo eventual.

Pedro Olivares confirmó a El Comercio que la propuesta para penalizar la conducción sin licencia será incorporada a una iniciativa legislativa sobre delitos contra la seguridad vial. (Foto: César Bueno / GEC).

“El primer paso va a ser que el diputado va a hacer suya la propuesta [...] y la va a presentar ya como una proposición legislativa oficial”, señaló Olivares. Posteriormente, esta deberá ser evaluada en las comisiones correspondientes antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados.

Respecto a las otras dos iniciativas, indicó que se evaluará su incorporación a propuestas normativas en elaboración o su presentación independiente. La fiscalización ciudadana, por ejemplo, podría integrarse a una reforma del procedimiento administrativo sancionador que busca agilizar las notificaciones de infracciones.

La parlamentaria Jenny Samanez manifestó su disposición a conseguir las firmas necesarias para impulsar las iniciativas legislativas presentadas por El Comercio. (Foto: César Bueno / GEC).

Por su parte, Jenny Samanez, integrante de la Comisión de Transportes, manifestó durante el encuentro su disposición a conseguir respaldo parlamentario para impulsar las propuestas. “Voy a hacer todo lo posible para sacar las firmas”, aseguró.

La parlamentaria destacó, además, la necesidad de combatir la corrupción, fortalecer la educación vial y promover una convivencia segura entre peatones, ciclistas y conductores mediante el trabajo articulado de los tres niveles de gobierno.

El futuro de la ATU y los desafíos del transporte público

La continuidad de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), su fortalecimiento institucional y la necesidad de consolidar un sistema integrado de transporte fueron los principales temas abordados durante el primer panel del encuentro “La Lima que queremos al 2030”, organizado por El Comercio y A Movernos.

David Hernández, presidente de la ATU, sostuvo que la gestión de la entidad debe evaluarse mediante indicadores que reflejen mejoras concretas. (Foto: César Bueno / GEC).

David Hernández, presidente de la ATU, sostuvo que la gestión de la entidad debe evaluarse mediante indicadores que reflejen mejoras concretas en los tiempos de viaje, la cobertura y la calidad del servicio. Asimismo, señaló que, de una brecha inicial de aproximadamente 9 mil buses, todavía queda pendiente la incorporación de alrededor de 8 mil unidades.

Por su parte, Gabriela María Carrasco Carrasco, viceministra de Transportes del MTC, destacó la importancia de consolidar la integración física, operativa, tarifaria y tecnológica del transporte público. También resaltó la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y promover inversiones mediante concesiones y asociaciones público-privadas.

David Hernández, Gabriela María Carrasco y Pedro Olivares debatieron sobre la continuidad de la ATU, la renovación de la flota vehicular y la necesidad de consolidar un sistema integrado de transporte en Lima y Callao. (Foto: César Bueno / GEC).

En tanto, Pedro Olivares, exdirector de la Dirección de Seguridad Vial del MTC, quien participó en representación del diputado Luis Quispe Candia, cuestionó que la ciudadanía todavía no perciba mejoras suficientes desde la creación de la ATU. El especialista planteó fortalecer su independencia técnica y presupuestaria, además de promover una mayor participación del Estado en el financiamiento del transporte público.

Los desafíos de las mujeres en el sistema de transporte

La inseguridad, el acoso sexual y las desigualdades en los patrones de desplazamiento fueron abordados durante el segundo panel del encuentro “La Lima que queremos al 2030”, organizado por El Comercio y A Movernos. Las especialistas coincidieron en la necesidad de incorporar un enfoque de género en las políticas de movilidad urbana.

Ofelia Soriano, exdirectora de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, explicó que el transporte público no ha sido diseñado para atender adecuadamente los desplazamientos asociados a las labores de cuidado. Asimismo, advirtió que siete de cada diez mujeres usuarias del transporte público habrían experimentado situaciones de acoso, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y difundir los protocolos de atención.

Ofelia Soriano, Daniela Betancourt y Gina Huamán analizaron las situaciones de acoso e inseguridad que enfrentan las mujeres en sus desplazamientos diarios, así como las barreras para su incorporación laboral al sector transporte. (Foto: César Bueno / GEC).

Por su parte, Daniela Betancourt, representante de Asuntos Corporativos de Cabify Perú, señaló que las mujeres enfrentan barreras para incorporarse laboralmente al sector. Según un estudio que citó durante su intervención, apenas el 2% de los conductores de plataformas digitales son mujeres.

En tanto, Gina Huamán, fundadora de WIAS, destacó la necesidad de incrementar la participación femenina en puestos técnicos y operativos del sector automotor, mediante programas de capacitación y oportunidades de crecimiento profesional. También instó a ejecutar los planes de movilidad existentes y evaluar sus resultados.

Innovación y tecnología para alcanzar una movilidad digna

La fiscalización electrónica, la micromovilidad y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas para prevenir siniestros viales fueron los principales temas abordados durante el tercer panel del encuentro, en el que representantes del sector privado plantearon alternativas para mejorar los desplazamientos urbanos.

Daniel Naranjo, representante de Great Group Holdings, cuestionó las demoras en la notificación de infracciones y las recurrentes amnistías de multas, al considerar que debilitan el efecto disuasorio de las sanciones. “Lo que no se sanciona se repite”, sostuvo. En esa línea, propuso digitalizar integralmente los procedimientos de fiscalización, desde la detección de infracciones hasta el pago de las multas.

Daniel Naranjo, Patricio Portaro, Vasco Mujica y Miguel Diestra expusieron alternativas para fortalecer la fiscalización electrónica, prevenir siniestros viales y aprovechar la innovación tecnológica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Foto: César Bueno / GEC).

Por su parte, Patricio Portaro, cofundador de Directo, destacó la importancia de establecer una fiscalización homogénea que permita modificar los hábitos de conducción. Asimismo, cuestionó las deficiencias de la infraestructura peatonal y abogó por una distribución más equitativa del espacio público.

Vasco Mujica, gerente general de Grin, advirtió que la innovación tecnológica debe priorizar la calidad de vida de las personas y no únicamente la circulación de automóviles particulares. Finalmente, Miguel Diestra, gerente corporativo de Gestión Estratégica de La Positiva, resaltó la importancia de aprovechar la información obtenida mediante dispositivos tecnológicos para identificar puntos críticos, prevenir siniestros y reducir sus consecuencias económicas sobre las familias.