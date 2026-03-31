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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras tres temporadas de verano de la campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, se han identificado con precisión los kilómetros de la Panamericana Sur donde se registra una mayor invasión del carril de emergencia. De acuerdo con la base de datos construida a partir de denuncias ciudadanas, los puntos más críticos se ubican en los kilómetros 14, 24, 26, 40 y 61.