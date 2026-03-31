Tras tres temporadas de verano de la campaña #NoTePases, impulsada por El Comercio, se han identificado con precisión los kilómetros de la Panamericana Sur donde se registra una mayor invasión del carril de emergencia. De acuerdo con la base de datos construida a partir de denuncias ciudadanas, los puntos más críticos se ubican en los kilómetros 14, 24, 26, 40 y 61.

La iniciativa cuenta con el auspicio de Mitsubishi y SOAT Mapfre, y ha permitido que cerca de 1.500 conductores sean sancionados a partir de reportes enviados por ciudadanos. Estos reportes, que incluyen principalmente videos, han sido procesados y validados antes de ser remitidos a la autoridad competente.

Según la información recopilada, los tramos identificados tienen características en común. Se trata de zonas donde se concentra el tránsito vehicular, ya sea por la presencia de accesos a playas, cercanía a peajes o paraderos informales. En estos puntos se generan cuellos de botella que coinciden con una mayor incidencia de conductores que invaden el carril de emergencia.

El carril de emergencia está destinado exclusivamente para el tránsito de vehículos que atienden situaciones críticas, como ambulancias, unidades de bomberos o patrulleros. Su uso indebido constituye una infracción de tránsito y puede ser sancionado por las autoridades.

¿Cómo enviar una papeleta ciudadana?

La campaña #NoTePases permite que los ciudadanos participen en el proceso de fiscalización. Para ello, deben registrar en video la infracción y enviarla a un número de WhatsApp habilitado para este fin: 937 714 189. El material debe cumplir con ciertos requisitos: la placa del vehículo debe ser visible y se debe consignar información como la fecha, la hora, el kilómetro exacto, el distrito y el sentido de la vía.

Una vez recibido el material, el equipo de la campaña realiza un proceso de verificación. Esto incluye la revisión de la calidad del video y la confirmación de los datos proporcionados. Posteriormente, la información es incorporada en un formato de papeleta ciudadana, elaborado con asesoría legal para cumplir con los requisitos exigidos.

Los casos validados son remitidos a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), entidad encargada de evaluar la infracción. De corresponder, se procede con la emisión de la multa respectiva.

Entre las conductas que pueden ser reportadas se encuentra principalmente la invasión del carril de emergencia o de vías auxiliares. También se incluyen giros indebidos, como la infracción tipificada como M35, así como maniobras peligrosas que representen un riesgo para la seguridad vial.

En el caso específico de la invasión del carril de emergencia en la Panamericana Sur, la sanción puede alcanzar el 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que equivale aproximadamente a 440 soles en el 2026.

La base de datos generada durante la campaña no solo reúne los reportes ciudadanos, sino que también permite identificar patrones de comportamiento en la vía. A partir de esta información, se han podido ubicar con mayor precisión los tramos donde se concentran las infracciones.

Esta información ha sido puesta a disposición de las autoridades, con el objetivo de reforzar la fiscalización en los puntos detectados. El detalle de los kilómetros con mayor incidencia permite focalizar operativos y acciones de control en zonas específicas de la carretera.

La campaña continúa habilitada para la recepción de reportes ciudadanos. Los interesados pueden enviar sus denuncias al número de WhatsApp 937-714-189, cumpliendo con los requisitos establecidos para que el material pueda ser procesado.

De esta manera, el registro y validación de infracciones a través de evidencia audiovisual se mantiene como uno de los mecanismos utilizados para documentar conductas indebidas en la Panamericana Sur y canalizarlas hacia las instancias correspondientes.