A veces una fotografía necesita tiempo antes de revelar de qué trata realmente. Las imágenes que integran “EPHEMERA”, la nueva exposición individual de Stefano Klima en La Galería, fueron tomadas en Islandia en 2019. Sin embargo, el fotógrafo peruano reconoce que solo años después logró comprender qué había quedado registrado en ellas. Lo que en principio parecía una serie sobre un territorio remoto terminó convirtiéndose en una exploración de los vínculos, la memoria y la manera en que una experiencia continúa transformándose mucho después de haber concluido.

El origen del proyecto se encuentra en un viaje realizado junto a su padre. Ambos habían imaginado durante años conocer Islandia, pero el recorrido terminó siendo muy distinto a lo esperado. Las largas caminatas, las tormentas repentinas, los problemas logísticos y las exigencias del territorio fueron acumulando una intensidad que modificó la experiencia inicial. “Fueron varios momentos acumulados”, resume Klima.

La exposición presenta paisajes abiertos y horizontes extensos donde pequeñas huellas humanas revelan experiencias compartidas y recuerdos personales.

En medio de ese contexto ocurrió también un cambio en su forma de fotografiar. La fascinación por los grandes escenarios naturales empezó a ceder espacio a otra clase de observación. En lugar de perseguir imágenes monumentales, comenzó a detenerse en detalles mínimos: cambios de luz, accidentes del terreno, presencias apenas perceptibles. De esa atención paciente nacen las 19 fotografías que conforman la muestra.

En ellas predominan espacios abiertos, horizontes extensos y escenarios donde la presencia humana parece haberse retirado. Sin embargo, la historia del viaje permanece inscrita en pequeñas señales. Klima menciona una fotografía donde unas ondas sobre la superficie de un lago fueron provocadas por un juego compartido con su padre. Son huellas discretas que sobreviven dentro del paisaje y que funcionan como rastros de una experiencia compartida.

Seis años después de tomar las imágenes, Stefano Klima reinterpretó el proyecto como una reflexión sobre la memoria y el paso del tiempo.

La memoria de lo efímero

Cuando Stefano Klima tomó estas fotografías en Islandia, todavía estaba inmerso en la experiencia que las había provocado. En ese momento, las imágenes funcionaban como una forma de registrar el presente. Sin embargo, ladistancia temporal le permitió reconocer que aquello que había fotografiado no era únicamente un territorio remoto, sino también una relación, una etapa de su vida y una manera específica de mirar el mundo.

Esa transformación atraviesa toda la exposición. Los paisajes aparecen casi despojados de referencias humanas, pero nunca están completamente vacíos. Hay señales discretas que remiten a una experiencia compartida: una alteración en la superficie del agua, una presencia apenas insinuada, una huella difícil de identificar. Son elementos que el espectador podría pasar por alto, pero que para el autor contienen fragmentos de una historia personal. “Ha sido interesante descifrar que la experiencia, al ser compartida, tiene una implicancia profunda en mi forma de mirar y en el resultado”, comenta.

“EPHEMERA” puede visitarse hasta el 4 de julio en La Galería, con ingreso de lunes a sábado en horarios establecidos por el espacio cultural.

La muestra también registra un cambio en la relación del fotógrafo con el paisaje. Durante años, gran parte de la tradición fotográfica ha buscado capturar la grandeza de ciertos lugares. Klima, en cambio, recuerda que hubo un momento en que dejó de perseguir la imagen espectacular para concentrarse en aquello que parecía secundario. Las formas ambiguas, las atmósferas cambiantes y los pequeños accidentes visuales comenzaron a ocupar el centro de su atención. “Muchas veces lo esencial no está en lo evidente”, afirma.

Esta vez fue Islandia; en otra ocasión podría haber sido su natal Arequipa. Más que registrar un lugar, “EPHEMERA” explora la forma en que una experiencia cambia con el tiempo. Seis años después de aquel viaje, las fotografías revelan no solo un paisaje, sino también aquello que su autor aún busca encerrar a través del celuloide.