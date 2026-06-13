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Las 19 fotografías de “EPHEMERA” fueron captadas durante un viaje realizado por Stefano Klima y su padre en Islandia en 2019.
Las 19 fotografías de “EPHEMERA” fueron captadas durante un viaje realizado por Stefano Klima y su padre en Islandia en 2019.
Por Ángel Navarro Quevedo

A veces una fotografía necesita tiempo antes de revelar de qué trata realmente. Las imágenes que integran “EPHEMERA”, la nueva exposición individual de Stefano Klima en La Galería, fueron tomadas en Islandia en 2019. Sin embargo, el fotógrafo peruano reconoce que solo años después logró comprender qué había quedado registrado en ellas. Lo que en principio parecía una serie sobre un territorio remoto terminó convirtiéndose en una exploración de los vínculos, la memoria y la manera en que una experiencia continúa transformándose mucho después de haber concluido.

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