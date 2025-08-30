Benito Mussolini, hijo del siglo XX… ¿y padre del siglo XXI?

Es curioso que no existan en el cine o la televisión representaciones memorables de Benito Mussolini. Las hay, sí, pero ninguna de clara y rotunda recordación. Está la de Rod Steiger en los años 70, las de Bob Hoskins y George C. Scott aparecidas en 1985, e incluso la de Antonio Banderas en la olvidada serie “El joven Mussolini”, de 1973.

La que nos ocupa ahora sí parece aspirar en grande. “Mussolini: hijo del siglo” es una miniserie de ocho episodios dirigida por Joe Wright. Aunque más conocido por películas como “Orgullo y prejuicio” (2005) o “Expiación”, el cineasta británico anda recientemente con ganas de explorar las vidas de políticos colosales del siglo XX: así lo hizo en el 2017 con “Las horas más oscuras”, ‘biopic’ sobre Winston Churchill protagonizado por Gary Oldman.

Pero volvamos al Duce. En esta serie, es soberbiamente interpretado por el actor Luca Marinelli en una etapa muy específica de la vida del tirano: va de 1919 a 1925; del término de la Primera Guerra Mundial a su ascenso al poder en una Italia azorada por la polarización: socialistas versus fascistas, banderas rojas contra camisas negras. Un ambiente altamente crispado y violento, caldo de cultivo para las manifestaciones más extremas cuyas consecuencias ya conocemos.

Un pasado muy actual

Ese retrato temprano de un Mussolini en formación nos permite ver a un hombre que apuesta por las “ideas simples”, el miedo convertido en odio, y el ultranacionalismo. El Mussolini de Marinelli es ambicioso, salvaje y tajante; pero también grotesco, hipócrita, ridículo. Avergonzado del socialismo que defendieron sus padres (quienes lo bautizaron en honor al revolucionario mexicano Benito Juárez, un “homúnculo salvaje”, como lo llama él), el protagonista de esta historia se entrega al desquiciamiento megalómano de “salvar” a su patria a costa de una barbarie que con los años dejará una estela de miles y miles de muertos.

La puesta en escena traduce ese delirio: encuadres aberrantes, escenas de chocante crudeza, monólogos que rompen la cuarta pared y son disparados por Mussolini directo a la cámara. Wright, el director, por momentos parece emular al Orson Welles de “Ciudadano Kane”, y por otros luce poseído por el espíritu desbordante de Fellini.

Pero lo más inquietante de la miniserie es cómo puede verse como radiografía del mundo actual. Con múltiples prospectos de Mussolini en el poder –Trump, Putin, la italiana Giorgia Meloni, etc.–, la forma en que los ecos del fascismo cunden en la escena contemporánea son, por decir lo menos, inquietantes. Por eso el título de esta miniserie esconde una preocupación: si Mussolini es hijo del siglo pasado, ¿no será acaso el padre del siglo presente?

La serie biográfica está basada en la exitosa novela histórica “M: hijo del siglo”, del escritor italiano Antonio Scurati.

Los ocho episodios serán estrenados en la plataforma MUBI el próximo 10 de setiembre.