Son varias las razones que confluyeron para que un juego de mesa de “Cinescape” saliera a la luz. La primera es que el 2020 “fue el año de los emprendimientos”, como señala Bruno Pinasco, y por eso se animó a lanzar este proyecto (y también una colección de té). La segunda es que sirvió para conmemorar los 20 años del programa de cine de América, definitivamente uno de los más exitosos de la televisión peruana. Y la tercera es que, debido a la cuarentena, este tipo de juegos tradicionales cobraron una nueva vida, reuniendo a las familias en una actividad lúdica y sencilla. Era el momento ideal para lanzarlo al mercado.

Es así como Mi Primera Película, como ha sido llamado el juego, fue creado y lanzado como una alternativa interesante para los amantes del entretenimiento y del cine. “El diseño lo hizo la artista Kire Torres, que radica en Estados Unidos y hace trabajos para Disney; la producción y coordinación estuvo a cargo de Viviana Pajuelo; y del desarrollo del juego se encargó Jose Deza, sobre la base del concepto y la idea, que son mías”, detalla Pinasco.

En el juego de cartas "Cinescape. Mi Primera Película" pueden participar entre 2 y 5 jugadores.

CÓMO SE JUEGA

¿En qué consiste Mi Primera Película? Se trata de un juego de cartas, que no utiliza ni tablero ni dados. Pueden participar entre 2 y 5 jugadores y el objetivo es seguir todos los pasos necesarios para rodar un filme: desde tener el guion, conseguir un productor, el elenco, las locaciones, la posproducción y, por supuesto, el gran estreno.

“Tal como ocurre a veces en el mundo hollywoodense, te pueden robar un actor, generarte un contratiempo o dejarte sin guion, por lo que sobre la marcha tienes que resolver esos problemas –explica el conductor de “Cinescape” y creador de Mi Primera Película–. Es un juego en el que tienes que robar, armar, hacer toda tu estrategia e ir sumando puntos. Por eso hay cartas para avanzar y de retroceder, otras que representan un día de lluvia para que retrases la filmación de tu contrincante, etc.”.

Además, no es un requisito ser un cinéfilo experimentado para participar. “Mucha gente piensa que es un juego de trivia, donde tienes que saber fechas y nombres. Pero no, no tienes que saber de cine. Es solo estrategia y una dinámica de avanzar y ponerle obstáculos a tu rival para completar tu película. Es bien divertido”, agrega Pinasco.

Este juego de cartas se suma así al proyecto de “Cinescape”, que tras haber cumplido dos décadas en el aire el año pasado, se expande como una forma de seguir generando cercanía con su público. “A pesar de todo lo que ha ocurrido en este último año de pandemia, soy un bendecido –reconoce Pinasco–. Reaccionamos rápido para empezar a grabar los programas desde casa y, aunque creativamente ha sido todo un reto, es un ejercicio que hemos tomado súper bien y que la gente también adoptó con buena disposición. Les gusta que esté en un ambiente acogedor y hasta con mi perro. Así que, más allá de todas las noticias tristes y terribles, no puedo decir que haya sido un mal año para el programa”.

Mi Primera Película puede adquirirse en supermercados Wong. El stock es limitado.

