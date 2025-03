En la primera mitad de los 80, Williams da a luz a algunas de sus más populares creaciones: además de El imperio contraataca, compone la popular música de Indiana Jones y el arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981); E.T. (E. T.: The Extraterrestrial, 1982); la tercera película de Star Wars, El retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983) e Indiana Jones y el templo maldito (Indiana Jones and the Temple of Doom). (Foto: Difusión)