El thriller papal “Conclave” (“Cónclave”) ganó cuatro galardones, incluido el de mejor película, el domingo en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), donde el musical “Emilia Pérez” demostró que se mantiene como una fuerte contendiente a pesar de controversias y críticas que parecían haber afectado sus posibilidades.

En una ceremonia en la que ninguna película fue la clara dominante, “The Brutalist” (“El brutalista”) igualó el número de premios de “Conclave”, llevándose cuatro trofeos, incluido el de mejor director para Brady Corbet y mejor actor para Adrien Brody. Mikey Madison ganó el premio a mejor actriz por la tragicomedia de Brooklyn “Anora”.

“Conclave”, que es protagonizada por Ralph Fiennes como un cardenal que reúne a clérigos en medio de intrigas para la elección de un nuevo papa, superó a “Anora”, “The Brutalist”, “Emilia Pérez” y la cinta biográfica sobre Bob Dylan “A Complete Unknown” (“Un completo desconocido”) para el premio principal. “Conclave” también fue nombrada mejor película británica y recibió trofeos por su edición y guion adaptado.

Los premios a los actores de reparto fueron para Kieran Culkin por “A Real Pain” (“Un dolor real”) y Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”, que también ganó el premio a la mejor película en lengua no inglesa.

La nominada a mejor actriz Karla Sofía Gascón, quien protagoniza como un jefe de cartel que se vuelve una mujer transgénero en “Emilia Pérez”, no estuvo presente en la ceremonia. Gascón se ha retirado de la promoción de la película, que tiene 13 nominaciones al Oscar, en medio de la controversia por sus publicaciones en redes sociales despectivas hacia los musulmanes, George Floyd y la diversidad en los Premios de la Academia.

El director de la película, Jacques Audiard, ha condenado esos comentarios, pero en su discurso de aceptación agradeció a Gascón y a sus coprotagonistas Saldaña y Selena Gomez.

“Estoy profundamente orgulloso de lo que todos hemos logrado juntos”, dijo.

De los BAFTA a los Oscar

Estrellas como Cynthia Erivo, Hugh Grant, Ariana Grande, Lupita Nyong’o, Timothée Chalamet y Saoirse Ronan caminaron por la alfombra roja de los BAFTA en el Royal Festival Hall de Londres. Los galardones suelen ser observados en busca de pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood el 2 de marzo, en una temporada de premios inusualmente difícil de predecir.

También tuvieron un acento distintivamente británico. La ceremonia comenzó con su presentador escocés, el actor David Tennant, llevando al público a un animado número con “I’m Gonna be (500 Miles)” de The Proclaimers.

Madison ganó el trofeo a mejor actriz por su poderosa interpretación como una bailarina exótica que se enamora del hijo de un oligarca ruso en “Anora”. Superó a Gascón, Demi Moore por la película de horror corporal “The Substance” (“La sustancia”), Ronan por “The Outrun”, Erivo por “Wicked” y Marianne Jean-Baptiste por el drama de Mike Leigh “Hard Truths”.

En su discurso de aceptación, Madison envió un mensaje a la comunidad de trabajadoras sexuales.

“Ustedes merecen respeto y dignidad humana. Siempre seré una amiga y aliada y ruego a otros que hagan lo mismo”, dijo.

Brody superó a la competencia de Fiennes, Chalamet, quien interpreta al joven Dylan en “A Complete Unknown”, Grant por la película de horror “Heretic” (“Hereje”), Colman Domingo por el drama carcelario “Sing Sing” y Sebastian Stan por su interpretación de un joven Donald Trump en “The Apprentice” (“El aprendiz”).

Brody, quien interpreta a un arquitecto húngaro-judío en Estados Unidos durante la posguerra, dijo que “The Brutalist” tenía un poderoso mensaje sobre la necesidad de tratar a los demás con humanidad.

“No hay lugar para el antisemitismo. No hay lugar para el racismo”, afirmó.

“The Brutalist” también ganó premios por su cinematografía y banda sonora.

Saldaña ganó por su papel como una abogada que ayuda al personaje de Gascón a transicionar para ser mujer y dejar la vida de crimen. Calificó la película como “el desafío creativo de una vida”.

El premio de Culkin fue por “A Real Pain”, sobre primos en un viaje para explorar sus raíces. El escritor y coprotagonista de la película, Jesse Eisenberg, recibió el BAFTA por mejor guion original.

“Me gustaría compartir esto con mi esposa, que no vino porque no pensaba que ganaría”, bromeó Eisenberg.

La película animada “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” (“Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas”), ganó premios por mejor película animada y mejor película familiar y para niños.

La épica de ciencia ficción “Dune: Part Two” (“Duna: Parte Dos”) ganó premios por sonido y efectos visuales. El musical “Wicked” se llevó los trofeos de vestuario y diseño de producción.Estrellas en ascenso y honores vitalicios

La mayoría de los ganadores son elegidos por 8,000 miembros de la academia del Reino Unido de profesionales de la industria, con uno —el Premio Actor en Ascenso — seleccionado por votación pública de una lista corta de nominados. El ganador de este año fue David Jonsson, estrella de la serie dramática “Industry” y la comedia romántica londinense “Rye Lane”.

“Estrella, no lo sé”, dijo. “Pero en ascenso, supongo”.

El actor de “Willow” y “Return of the Jedi”, Warwick Davis, recibió el máximo honor de la academia, el BAFTA Fellowship, por su carrera en la pantalla y su trabajo para crear una industria cinematográfica más inclusiva.

Fundó una agencia de talentos para actores de menos de 1.52 metros de altura, porque, dijo, “los actores bajos no eran conocidos por su talento, solo por su altura”.

La presidenta de BAFTA, Sara Putt, envió un mensaje de fortaleza a todos los afectados por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles del mes pasado. Jamie Lee Curtis, nominada a actriz de reparto por “The Last Showgirl”, estuvo ausente, pues los incendios retrasaron el rodaje de su trabajo actual.

El evento careció de un toque de glamur de la realeza este año. Ni el príncipe Guillermo, quien es presidente honorario de la academia británica de cine, ni su esposa Kate (Catalina) asistieron. Los premios coinciden con las vacaciones escolares de sus tres hijos.

Guillermo, de 42 años, envió un mensaje de video grabado durante una visita para conocer a estudiantes en la London Screen Academy el miércoles. En su intervención, el heredero al trono compartió que había visto el drama de la Segunda Guerra Mundial “Darkest Hour” y había comenzado el drama televisivo postapocalíptico “The Last of Us”, pero lo encontró “bastante intenso” y no llegó al final.