“De vuelta a los 80”: una película para los amantes de la nostalgia

Volver al pasado parece haberse convertido en un lugar común del cine peruano en los últimos años. Solo en 2025 se estrenaron “Locos de amor: mi primer amor” y “Los patos y las patas”, que capitalizaron la nostalgia por los años 90. Ahora una película va incluso más al pasado, una historia con elementos de fantasía, pero sobre todo conflictos amorosos en una Lima que ya no existe.

Dirigida por Álex Hidalgo “De vuelta a los 80” sigue a Patty (Andrea Llamosas), escolar limeña obsesionada con tener vistas en redes sociales con sus videos. Luego de negarse a participar en un ritual místico liderado por su tía Minerva (Fiorella Rodríguez), en el cual participó toda su familia, se va a dormir y despierta en la década de 1980. Todo su entorno familiar y amical se ha trasladado también a esa época, pero nadie se ha percatado de la diferencia. Ahora Patty hará lo posible para volver a su época.

“De vuelta a los 80” es una comedia que elabora sus chistes en torno a la diferencia cultural; qué costumbres tiene una adolescente contemporánea a comparación con la vida de hace cuarenta años. También se sostiene en la presencia de su elenco de secundarios; Fiorella Rodríguez y Damián Ode construyen sus personajes con tics, algo obsesivos, con manías.

“Yo nací en Surquillo, en un barrio con gente chévere, gente divertida, gente con la que compartimos grandes momentos y hasta ahora esos amigos me siguen durando”, contó a El Comercio Álex Hidalgo, tras una proyección para la prensa. “Justamente en base a eso nace la inspiración de este proyecto. Era la necesidad que sentía de contar cómo éramos nosotros, o cómo los jóvenes deben identificarse un poco y rescatar lo positivo, que se ha perdido un poco, que es la convivencia”. Hidalgo vivió su adolescencia en los años 80, al igual que la protagonista de su nueva película. Antes de este estreno el cineasta lanzó “Vaguito” (2024), basada en la historia de un perro apodado el “Hachiko peruano” y que fue vista por más de 900.000 personas.

Si bien hay cintas que capitalizan la nostalgia por los años 80, no es que haya sido una época feliz para el Perú: violencia subversiva, hiperinflación y altos índices de analfabetismo la marcaron, entre otras situaciones. ¿Por qué esta época es recordada con tanto cariño, a pesar de eso? “Los ochenteros somos muy nostálgicos”, justifica el director. “Somos la última generación que creció sin internet, sin tecnología y que aprendió de la tecnología. Entonces las vivencias que hemos tenido creo que no la ha tenido ninguna otra generación. Digamos que los ochenteros somos muy orgullosos”, añadió.

La película también es un musical; el elenco canta temas de época, lo cual parece ser un recurso obligado en las comedias que muestran el pasado. Esta cinta, además, tiene un par de canciones originales.