Marvel Studios estrenó en YouTube el primer teaser tráiler de su esperada película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, protagonizada por el epónimo Hechicero Supremo que interpreta el actor Benedict Cumberbatch.

Ambientada después de los eventos de “Loki” y “Spider-Man: No Way Home”, la película verá al superhéroe sufrir las consecuencias de utilizar los poderes del multiverso, así como la aparente intervención de una versión alterna de él mismo.

El tráiler también muestra el regreso de Scarlet Witch / Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, quien acaba de sufrir sus propios problemas en la miniserie de Disney+ “WandaVision”.

No serán los únicos personajes que regresan, con Benedict Wong volviendo a interpretar a Wong - actual Hechicero Supremo y mentor de Strange -, mientras que Chiwetel Ejiofor regresa como Karl Mordo, quien continúa su misión de cazar a los otros hechiceros. La cinta también servirá para introducir a la joven superheroína America Chavez, interpretada por la actriz Xochitl Gomez.

Pero quizás el retorno más emocionante es el de Sam Raimi a la silla de director de una película de superhéroes, siendo este realizador uno de los primeros motores del género a inicios del 2000 con su trilogía de “Spider-Man” (2002-2007).

Por el momento el estreno de la película está programado para el 6 de mayo del 2022.

