James Gunn: los tuits por los que fue despedido de "Guardianes de la galaxia 3"

Disney ha optado por despedir al director James Gunn del proyecto "Guardianes de la Galaxia 3" que iba a filmarse pronto, pues salieron a la luz unos tuits del estadounidense que hacían referencia a la pedofilia, abuso sexual y xenofobia.



Como indicó The Hollywood Reporter, la polémica que se generó fue suficiente para que el famoso estudio decidiera despedirlo. "La actitud ofensiva y los dichos descubiertos en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio. Hemos cortado nuestra relación de negocios con él", anunció el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn.



Estos tuits fueron recuperados por los políticos conservadores de Estados Unidos, como respuesta a las críticas que el director suele hacer a diario contra del Presidente Donald Trump.



Tras la confirmación de su salida, el director de cine se manisfestó en Twitter. "Mucha gente que me ha seguido durante mi carrera sabe que cuando comencé, me veía como un provocador, haciendo películas y diciendo chistes que fuesen indignates o un tabú. Como lo he discutido públicamente en muchas ocasiones, y mientras me he desarrollado como persona, también lo ha hecho mi trabajo y mi humor", añadió.

"No estoy diciendo que soy mejor, sino que ahora soy una persona diferente a como era años atrás. Hoy intento encontrar la raíz de mi trabajo en la conexión con el amor y menos en el enfado. Mis días diciendo cosas sólo porque pueden ser escandalosas o porque quiero conseguir una reacción, han acabado", agregó.

En la galería que abre la nota se aprecian los tuits que llevaron a Walt Disney a despedir a uno de sus directores más taquilleros.