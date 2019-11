Poniéndole paños fríos a lo que parecía una inevitable secuela de “Joker”, el director Todd Phillips desmintió un reportaje publicado por The Hollywood Reporter en el que supuestamente Warner Bros. ya había aprobado una secuela para la película protagonizada por Joaquin Phoenix. El artículo también señalaba que Phillips había tenido un encuentro el 7 de octubre con el presidente del estudio, Toby Emmerich, para proponer realizar múltiples películas sobre los orígenes de varios personajes de DC.

En comunicación con IndieWire, Phillips indicó que el reportero de The Hollywood Reporter se habría “adelantado en sus conclusiones”.

Si bien no descartó la posibilidad de una secuela, señalando que "una película no puede ganar más de mil millones sin que se hable de una", aclaró que todavía no han llegado a ningún acuerdo con Warner Bros. ni le han comunicado nada oficialmente a su estrella, Joaquin Phoenix.

"Joaquin y yo públicamente hemos dicho que hemos estado hablando de una secuela desde la segunda semana de filmación porque es un tema divertido sobre el cual conversar. Pero lo que el artículo (de The Hollywood Reporter) se refería eran cosas que eran francamente mentiras", afirmó el realizador.

Phillips indicó que si bien los ejecutivos de Warner le han preguntado sobre las posibilidades de una secuela, hasta el momento no han firmado un contrato incluso para escribir el guion de la misma ni se han acercado a Joaquin Phoenix para que la protagonice.

"¿Podríamos tener una secuela? De nuevo, creo que el artículo fue anticipado en el mejor de los casos", declaró.

Sobre los rumores de que estaría trabajando en una serie de películas sobre los orígenes de personajes de DC, el director indicó que esta propuesta la hizo cuando propuso originalmente "Joker" y no el mes pasado.

“Cuando originalmente propuse ‘Joker’, no era una película, era toda una marca. (Warner Bros.) descartó la idea rápidamente y lo entiendo. ¿Quién soy yo para ir ahí y empezar una marca en un estudio de cine? Ellos me dijeron, hagamos esta”, afirmó el realizador.