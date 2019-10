A una semana del estreno de “Joker”, reunimos algunas de las canciones del soundtrack de la película para aquellos que quieren revivir la película o las personas que se preparan para ir a verla.

La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix reúne composiciones de la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir, quien también trabajó en ("Chernobyl"), además de un conjunto de temas de otros autores, incluyendo Frank Sinatra con "That's Life", Cream con "Sunshine of your Love" y The Who con "Eminence Front".

Sin embargo, pocas parecen tan apropiadas para el filme como "Smile" ("Sonríe") de Jimmy Durante que dice: "Sonríe, aunque tu corazón esté doliendo. Sonríe, a pesar de que se está rompiendo. Cuando hay nubes en el cielo, lo superarás". El tema, un himno a la preseverancia y el optimismo a pesar de las dificultades, toma un siniestro significado en el viaje de Arthur Fleck de comediante fallido a sicópata supervillano.

Es de notar que en una cinta tan polarizante como "Joker" tampoco faltó la polémica a la hora de la elección de la banda sonora, ya que el director Todd Phillips eligió incluir "Rock and Roll Part 2" por Gary Glitter, músico que fue condenado por pedofilia.

Aquí algunas de nuestras canciones favoritas del soundtrack de “Joker”

“That’s Life” - Frank Sinatra

“Sunshine of your love” - Cream

“Everybody Plays the Fool” - The Main Ingredient

“Eminence Front” - The Who

“Smile” - Jimmy Durante