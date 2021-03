Conforme a los criterios de Saber más

Quién iba a pensar que, en los años ochenta, las películas sobre adolescentes de John Hughes tenían reservado un capítulo de culto en la historia del cine. Yo les presté atención después, impelido por la nostalgia. Pero también por un prestigio creciente, que las hacía ver con nuevos ojos. Los de Hughes resultaron ser filmes formidables donde, incluso, podía brillar una obra maestra (“Ferris Bueller’s Day Off”, 1986).

Lo que pocos repararon, en los tiempos de revaloración de la obra de Hughes, es que esos filmes no tenían una contraparte femenina. Quizá nadie reparó en ello, porque era imposible, siquiera, imaginarlo. Pues bien, valga esta introducción para hablar de “Moxie”, cinta que, más allá del paralelo con la obra pionera de Hughes, ofrece lo que nadie imaginó por mucho tiempo: historias de chicas adolescentes escritas y filmadas por mujeres.

Estrenada hace poco por Netflix, “Moxie” es la segunda película dirigida por Amy Poehler —quien surgió como comediante al lado de Tina Fey en la TV con “Saturday Night Live”—. El guion de Tamara Chestna se basa, a su vez, en la novela homónima de Jennifer Mathieu. Allí se cuentan las peripecias escolares e íntimas por las que pasa Vivian (Hadley Robinson), hija única de una mamá soltera interpretada por la misma Poehler.

Hay muchas cosas nuevas que trae este filme por cierto engañoso por su empaque de comedia ligera, pero que en realidad contrabandea más de los que algunos creen. Para empezar, los personajes principales vencen los estereotipos de Hollywood. Por ejemplo, Vivian, la heroína, está presentada no desde el glamour ni el embellecimiento, sino desde la apariencia desgreñada, así como desde la timidez y la desarticulación.

Amy Poehler, además de dirigir la cinta, tiene el papel de Lisa, la madre de Vivian quien en su juventud participó del movimiento feminista. (Foto: Netflix)

Vivian tampoco es una rebelde. Es más bien sumisa. Eso cambiará cuando conozca a Lucy, nueva estudiante, además afroamericana de ascendencia latina. Será Lucy quien empiece a desafiar a los consentidos líderes deportivos del colegio —donde destaca Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold—, jóvenes que además cuentan el beneplácito nada menos que de una mujer, la directora (Marcia Gay Harden) de la institución machista.

Poehler, a diferencia de John Hughes, no está interesada en la adolescencia como una zona de angustia y melancolía, por lo extranjera que resulta frente a los adultos. En el filme que nos ocupa, se trata de otra cosa; una lucha feminista que se inspira, más bien, en las generaciones pasadas. Es más, “Moxie” toma su título de un fanzine que Vivian hace inspirándose en el grupo de chicas punk que su madre conformaba cuando fue joven.

“Moxie” revela a una realizadora que puede hacer una especie de “Escuela del rock” para mujeres y, a la vez, romper con los prejuicios femeninos. Vivian, la chica introvertida, se convierte en una rebelde que no deja de ser injusta para quienes ama; la chica latina, por su parte, no está victimizada, es fuerte y sofisticada; incluso, la porrista rubia y bonita, acá no es tonta ni frívola, sino misteriosa y sensible, y termina jugando un papel central.

No todo en “Moxie” es original. Su problema es que abarca más temas de los que puede tratar. También es notorio su final convencional. Pero incluso, en sus fallos, cae con buen pie. Como sucede con Seth (Nico Hiraga), novio de Vivian, que, sin embargo, da la espalda al arquetipo del chico desesperado por tener sexo o que es capaz de aceptar cualquier desplante de la novia. En fin, la de Poehler es una nueva mirada crítica respecto al machismo institucionalizado; pero es, también, una celebración de la complicidad femenina, y, sobre todo, un sincero retrato de la adolescencia, tenga el género que tenga.

LA FICHA :

Sinopsis: El patriarcado apesta. Las rebeldes encantan. Ella toma posición, se atreve a hablar... y causa una revolución escolar.

Duración: 1 h 51 min.

Género: Películas para adolescentes, Películas basadas en libros, Comedias.

Elenco: Hadley Robinson, Amy Poehler, Alycia Pascual-Peña, Nico Hiraga, Patrick Schwarzenegger y Marcia Gay Harden, entre otros.

Calificación: 13+

Año: 2021.

Títulos similares: “Ginny y Georgia”, “Loco por ella”, “Sex education”.

Calificación del autor: ★★★.

VIDEO RELACIONADO:

Tráiler de "Moxie". (Fuente: Netflix)

TE PUEDE INTERESAR...