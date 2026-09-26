La producción cinematográfica llegará a las salas de cine del país el próximo 1 de octubre | Foto: Difusión
La producción cinematográfica llegará a las salas de cine del país el próximo 1 de octubre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película de acción y suspenso “Terror en el Vuelo” se estrenará oficialmente en las salas de cine del Perú el próximo jueves 1 de octubre, marcando el ingreso a la cartelera nacional de una producción ambientada en un conflicto aéreo dentro de un vuelo comercial.

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