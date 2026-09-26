La película de acción y suspenso “Terror en el Vuelo” se estrenará oficialmente en las salas de cine del Perú el próximo jueves 1 de octubre, marcando el ingreso a la cartelera nacional de una producción ambientada en un conflicto aéreo dentro de un vuelo comercial.

La trama de la cinta se desarrolla a 10.000 metros de altura, momento en que un grupo terrorista intercepta la aeronave para exigir la entrega de los planos de un sistema de información cuántica, bajo la amenaza de activar un artefacto explosivo y destruir el avión con los pasajeros a bordo.

Ante la emergencia, la historia sigue las acciones de un exinstructor de fuerzas especiales que viaja como pasajero junto a su esposa e hijo, quien decide intervenir para enfrentar al comando armado y desactivar la amenaza antes de que la nave sufra daños irreparables en su estructura.

Asimismo, la producción destaca que el desarrollo del largometraje incluye escenas de combate en espacios reducidos, acompañadas por efectos visuales que recrean situaciones de turbulencia extrema, daños en el fuselaje y la pérdida de control de la aeronave en pleno vuelo.

Afiche de la película "Terror en el Vuelo"

Finalmente, el largometraje estará disponible en los principales cines del país, , posicionándose como una de las propuestas de acción para el público aficionado al género durante el mes de octubre.