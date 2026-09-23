Del 24 al 26 de setiembre, la Alianza Francesa de Lima será sede del Ciclo de Cine Palestino Vol. II, organizado por el colectivo Artistas por Palestina del Perú. La programación reunirá nueve películas que abordan la memoria, la resistencia, la identidad y la vida cotidiana en Palestina desde distintas miradas.

La selección incluye “Put Your Soul on Your Hand and Walk” (2025), de Sepideh Farsi; “A Fidai Film” (2024), de Kamal Aljafari; “Baisanos” (2025), de Andrés Khamis Giacoman y Francisca Khamis Giacoman; “Janin Jenin” (2002), de Mohammad Bakri; “Upshot” (2024), de Maha Haj; “With Hasan in Gaza” (2025), de Kamal Aljafari; “Esto es Beit Sahour” (2023), de Fernanda Chain Fuentes; “Habibi Siddo” (2024), de Céline Reymond, y “All That’s Left of You” (2025), de Cherien Dabis.

El Ciclo de Cine Palestino Vol. II se realizará del 24 al 26 de setiembre en la Alianza Francesa de Lima.

El ciclo también contempla espacios de conversación después de las funciones de las 7 p.m. El jueves 24 se realizará “Palestina y Líbano: ecos de una misma herida”, con la participación de la periodista Laura Albast, mientras que el viernes 25 será el turno de “Dilemas sobre la memoria”, con José Carlos Agüero y Karen Bernedo. A estas actividades se sumarán una lectura de poesía palestina con micrófono abierto, serigrafías y otras iniciativas paralelas que buscan ampliar el encuentro más allá de las proyecciones.

Como parte de esta edición también se presentará “¿Un museo después de Gaza? Dilemas sobre la memoria”, libro de ensayo colectivo compilado por José Carlos Agüero y Ponciano del Pino. Aunque el volumen está disponible para descarga digital gratuita, la editorial La Siniestra Ensayos autorizó una edición impresa con fines de recaudación. El 100 % de los fondos obtenidos por la venta de los ejemplares será destinado a iniciativas de apoyo humanitario para Gaza.

El Ciclo de Cine Palestino Vol. II forma parte de las actividades impulsadas por Artistas por Palestina del Perú, colectivo que desarrolla propuestas de cine, poesía, artes plásticas, publicaciones y conversatorios para visibilizar la causa palestina, exigir justicia y canalizar la solidaridad. Durante tres días, el público limeño podrá acercarse a diversas experiencias vinculadas con Palestina a través del lenguaje audiovisual y de los espacios de diálogo planteados por la organización.