La programación reúne nueve películas que abordan la memoria, la resistencia y la vida cotidiana en Palestina.
La programación reúne nueve películas que abordan la memoria, la resistencia y la vida cotidiana en Palestina.
Por Redacción EC

Del 24 al 26 de setiembre, la Alianza Francesa de Lima será sede del Ciclo de Cine Palestino Vol. II, organizado por el colectivo Artistas por Palestina del Perú. La programación reunirá nueve películas que abordan la memoria, la resistencia, la identidad y la vida cotidiana en Palestina desde distintas miradas.

VIDEO RECOMENDADO

Actor que trabajó con Ozuna en polémica película explica cómo el cantante incursionó en el cine para adultos. Video: Instagram
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.