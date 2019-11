Pedro Pascal, actor que realiza el rol de mandaloriano en “The Mandalorian”, reveló uno de los mayores secretos que la serie tiene hasta la actualidad.

“El mandaloriano, cuyo nombre es Dyn Jarren, es su pistolero icónico, imperfecto, misterioso y solitario que evoca lo mejor de las películas de samuráis y westerns”, dijo Pascal en entrevista con ScreenSlam.

La ortografía correcta del personaje aún no ha sido confirmada por parte de los creadores del programa de Disney+. Sobre por qué el mandaloriano no se quita la armadura respondió: “Estamos todos cubiertos con nuestra propia armadura y nos aterra quitárnosla. Eso es lo que lo convierte en un personaje que todos queremos seguir”, indicó.

Pedro Pascal también contó sobre la primera vez que escuchó del proyecto y del personaje creado por Jon Favreau. “Quería conocer Favreau, no me importaba para lo que me quisiera”, narró.

Spoiler El primer episodio de “The Mandalorian” conquistó a todos los fanáticos de “Star Wars” presentando un nuevo personaje: un bebe de la misma raza que Yoda. A pesar de que IG-11 intenta matar al crío, el protagonista decide salvar al pequeño, buscado por otros cazarrecompensas de la galaxia.

El viernes 22 de noviembre se estrena el tercer episodio de “The Mandalorian” por Disney+.