La caída del Imperio Galáctico no significó paz inmediata para todos los habitantes. Ese es el lado que explora “The Mandalorian”, serie ambientada en el universo “Star Wars” disponible desde este martes en el servicio de streaming Disney+ (Disney Plus).

Varios medios especializados ya vieron el episodio de estreno y esto es lo que opinan:

Entertainment Weekly: "El choque de tonos en este primer episodio se sintió barato en ambas direcciones, buscando justificaciones morales de amoralidad emocionante. ‘The Mandalorian’, de verdad, es el Boba Fett de Disney, un mercenario que puede ser visto por niños.

Collider: “Lo que ‘The Mandalorian’ hace excepcionalmente bien es darnos un cazador de recompensas de buen temperamento con sentimientos, un antihéroe que despachará a docenas de extraterrestres armados y es rápido para ejecutar a un aliado cuando la situación lo demanda, pero no matará a un bebé alien solo porque la recompensa lo pide. (...) La complejidad presentada por la performance de Pascal, el guion de Favreau y la dirección de Filoni es suficiente para mantenernos atrapados”.

Tráiler de "The Mandalorian". (Fuente: Disney)

IGN: “'The Mandalorian’ lleva el universo ‘Star Wars’ a la pequeña pantalla con un episodio inicial creado de manera meticulosa. Aunque hay algunos detalles que deben trabajarse en cuanto al tono del show, el episodio 1 es un desvío lleno de confianza, además de atrapante, en un rincón previamente inexplorado de la galaxia; anclado por una performance sorpresivamente expresiva de Pedro Pascal. Es muy pronto para decirlo después de solo un episodio, pero ‘The Mandalorian’ propone una razón de fuerza al por qué el futuro de la franquicia ‘Star Wars’ - al menos para el futuro previsible- podría estar en la TV”.

Spinof: “Puede que ‘The Mandalorian’ no sea un producto arriesgado o que no acabe de estar a la altura de lo que la fatiga ‘Star Wars’ exige, pero su apuesta por la simplicidad es una ventaja, no deja de tener el espíritu de los viejos seriales de aventuras de dónde bebe la saga, con una buena cantidad de monstruos, tiroteos y viajes de un sitio a otro. Muchos esperarían mucho más de ella, pero como serie de aventuras de serie b es trepidante, toca todas las teclas adecuadas y no da vueltas innecesarias, como si saliera de un momento en el que a las series no se les pedía más. Pues bienvenida”.

A diferencia de las series de Netflix, que lanza temporadas completas el mismo día de estreno, “The Mandalorian” de Disney+ estrenará episodios semanalmente. Se trata de la primera gran apuesta del imperio mediático, que prepara más historias de “Star Wars”; así como del Universo Cinematográfico de Marvel.

DATO

Disney+ todavía no tiene fecha de estreno en Perú.