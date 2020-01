Tras dos años de retraso, finalmente “The New Mutants” estrenó un tráiler oficial y anunció su llegada a las salas de cine en abril de este año; sin embargo, más allá de su próximo estreno, la sorpresa es que la película podría formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

El filme será el último de Marvel que se encuentre bajo el control de Fox, ya que tras la compra de la compañía por parte de Disney, los héroes mutantes volvieron a su casa original.

El detalle más llamativo de la noticia es que, según webs internacionales, si “The New Mutants” consigue una buena taquilla, la agregarán al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según We Got This Covered, después de que Kevin Feige vio el corte final de “The New Mutants", se mostró muy interesado de llevar a estos personajes al MCU, y es que la película causo una muy buena impresión en el CEO de Marvel Studios.

Desde que Marvel recuperó a los X-Men, no es un secreto que ha buscado la forma de introducirlos a su nueva fase de películas, por lo que “The New Mutants” sería el pretexto ideal para introducir a estos personajes a su universo.

Hace algunos días se lanzó un nuevo tráiler, el cual ya ha conseguido elevar el hype de los fans, por lo que es muy probable que la cinta termine consiguiendo muy buenos números en taquilla, y tras el fracaso de “Dark Phoenix”, posiblemente “The New Mutants” sea el marque triunfal de los personajes.

Quizás Disney ya sabía que esto pasaría, lo cual explicaría que la película consiguiera una clasificación PG-13, cuando anteriormente se había dicho que esta podría recibir una clasificación restringida, lo cual no va acorde a las clasificaciones que maneja Marvel.