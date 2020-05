Antifaz negro, traje y guantes azules, sombrero fedora, corbata roja e identidad secreta. El 2 de junio de 1940, hace casi 80 años, se publicó en las páginas de los suplementos dominicales de diarios estadounidenses la primera entrega de “The Spirit”. La historia de Denny Colt, un investigador dado por muerto que aprovecha esta condición para luchar contra el mal, fue la gran parodia del valiente y virtuoso universo superheroico.

Uno de nuestros mayores dibujantes, don Javier Flórez del Águila, descubrió “The Spirit” en 1943, en las páginas de la revista argentina “Espinaca” (nombre como se conocía entonces a Popeye), donde el personaje de Eisner se llamaba “El espíritu de la Justicia”. Dos años después, en “Aventuras”, revista también argentina, se llamaba “Lince”. “Nunca supe si esta manía de cambiar de nombre a los personajes se debía al gusto de los editores o por interés de los sindicatos norteamericanos”, duda.

Escritora y experta en historieta, Carla Sagástegui nos suelta un dato interesante sobre la temprana influencia de Will Eisner en el Perú: Rubén Osorio, dibujante clave de Osito & Monky, llevó el curso por correspondencia de Will Eisner como parte de su formación profesional. Hace 20 años, el autor le enseñó a la investigadora aquellas envejecidas páginas del curso.

Provisto de espléndidos guiones, Will Eisner y su detective resucitado sacudieron los cimientos del cómic estadounidense. Hoy se considera un cómic de culto.

Ese es el espíritu

Pero volvamos a nuestro héroe: un primer problema tiene que ver con la definición del personaje: ¿hablamos de un cómic de superhéroes? ¿Es “The Spirit” un thriller, una novela negra, ciencia ficción o terror? Según Flórez del Águila, “The Spirit” tiene un poco de todo eso. “Yo situaría esta obra maestra como una historieta noir, con evidentes guiños a Chandler y a Hammett, y también a ‘La Sombra’, pulp de Maxwell Grant. Es un expresionismo noir, pero con humor”, afirma el autor de “Selva misteriosa”.

“Si bien es cierto que aparece durante el período de los héroes enmascarados, en su caso la máscara es solo una identidad misteriosa", dice el dibujante Manuel Gómez Burns.

El maestro Juan Avevedo lo tiene claro: “Spirit es una historieta de aventuras, casi diríamos una historieta policíaca hecha con tanta creatividad en su contenido como en sus formas”, afirma. Para el dibujante y autor de “Para hacer historietas”, es notable cómo se divertía el autor al hacerla. “La lleva con mucha libertad y talento, juega con el pincel, ¡juega con todo sin dejar el suspenso de la aventura! Maneja la composición en toda la página, nunca repite su logotipo, sus personajes tienen vida propia y cumplen su papel, ingenuos o presuntuosos, renegones o flemáticos, con humor y amabilidad, al tiempo que sin perder la trama una mirada crítica”, dice.

Para el historietista Javier Prado, “The Spirit” es todo un terreno de experimentación. “Eisner era consciente de que, a pesar de que su editor lo contrataba para realizar un personaje superheroico, él tendría en los diarios un público más sofisticado. Por ello, en el caso de Denny Colt, la máscara, más que hacerlo destacar, lo hace perderse en el anonimato del ciudadano común, la antípoda de los trajes de colores brillantes”, dice. “Cada semana Eisner y su equipo entregaba 7 páginas dominicales de The Spirit donde exploraban lo alcances de la narrativa gráfica, muchas de las viñetas que mezclaban por ejemplo Splash páginas en forma de casas donde cada habitación era una viñeta que por el orden de lectura te hacía ir de un piso a otro eran cosas que se veían por vez primera en los comics”.

Para el maestro Juan Acevedo, The Spirit no es un superhéroe. “Es un gran héroe, eso sí, humano, aunque fuerte y dedicado a la búsqueda de la verdad y lo justo”, afirma.

“Si bien es cierto que aparece durante el período de los héroes enmascarados, en su caso la máscara es solo una identidad misteriosa. En el planteamiento de sus historias, Eisner siguió la línea de las novelas pulp (propias de los años 20) de género policial”, explica el dibujante Manuel Gómez Burns.

Buscando el punto en la balanza, Flórez del Águila opina que si bien The Spirit vestía como un superhéroe, con su característico traje azul, antifaz y sombrero, se encuentra en las antípodas de los personajes al estilo de Stan Lee. “El personaje de Eisner era hábil, valiente, burlón, sagaz, pero no invencible. Y su puntería con el revólver dejaba mucho que desear”, señala.

Con Gabriel Macht como "The Spirit", la versión cinematográfica dirigida por Frank Miller no tuvo éxito.

Qué hace un genio

“No hay otro como Will Eisner. No lo hubo antes, y en mis momentos más pesimistas dudo que vuelva a haberlo jamás”, ha señalado otro maestro, Alan Moore, el autor de “Watchmen”. ¿Cuál fue la clave de su genio? Flórez del Águila puntualiza: inteligencia, inventiva, capaz de escribir sólidos guiones y dibujar como ninguno. “De su creación fueron esas ‘welcome pages’ o páginas de bienvenida de antología, la primera en cada episodio, que tenían las letras del nombre de su personaje incluidas como parte del decorado de la viñeta”, dice.

En la misma línea apunta Manuel Gómez Burns, para quien la gran lección de Eisner radica en la combinación perfecta de un guion bien escrito y su planteamiento gráfico, novedoso para la época. Y Javier Prado, además de su pincel e historias redondas, añade a la fórmula el humor de sus personajes. “Eso les daba credibilidad a pesar de lo insólito de las situaciones. Había un realismo que podía tocar con naturalidad lo fantástico, el horror y la novela negra sin perder la identidad”, afirma. “El relato a pesar de hacer muchas veces novela negra detectivesca o thrillers, con crímenes de por medio no olvida que el humor sirve para mantener la pausa adecuada después o antes de las tramas truculentas, además su humor tenía la virtud de desmitificar al personaje y hacerlo más natural y cercano. Eisner tenía claro que estaba haciendo relatos en pocas páginas y tener remates humorísticos permitía conseguir elipsis temporales para saltar de una secuencia a otra donde se podía retomar la trama”, añade.

Al respecto, Juan Acevedo apunta que el humor de “The Spirit” está en la historieta más que en el personaje. “En las otras historietas de aventuras parecía como si este género descartara el humor, como si hubiese el género humorístico y el serio de aventuras. El humor fluye natural en ‘The Spirit’ porque así es Will Eisner, su autor”, dice. "En sus libros teóricos (género que también se supone que descarta al humor), habla de cosas serias y de pronto cuenta algo, un guiño al lector que no puede dejar de reír y quererlo, como cuando cuenta cómo se le ocurrió acuñar la denominación “novela gráfica”.

Las chicas sexys

Otra característica de “The Spirit” es la presencia de las “mujeres fatales” que se cruzaban en su camino, en historias que siempre terminaban mal. ¿Estamos frente a un personaje esencialmente romántico? Para Flórez del Águila, las “femme fatales” de Eisner eran auténticas antiheroínas. “Excelentemente dibujadas, pero antiheroínas al fin. Por eso terminaban mal. A mí me gustaban P´Gell, la joven socialité francesa, cuyos maridos tenían la costumbre de dejarla viuda y Dinamita Jenny, la reincidente escapista de las cárceles, a las que siempre volvía”, dice.

Eisner fue un inimitable dibujante de mujeres fatales.

The Spirit era un detective entregado a la causa de combatir a los criminales a cualquier riesgo o costo, pero donde realmente se notaba su vulnerabilidad era frente a las mujeres, no podía con ellas era su talón de Aquiles, no importaba si eran peligrosas o letales siempre termina enredado en sus encantos y en plan perdedor, añade Javier Prado. “Apuesto que muchos se sentirían muy identificados con el personaje y su relación con las mujeres en general”.

En efecto, quien lea las aventuras del hoy octogenario detective, cuyos 12 años publicados están compilados por la editorial española Norma, descubrirá cómo Will Eisner se salió con la suya al romper las viejas reglas del manual. Dice Prado: “‘The Spirit’ es más el relato de la ciudad, los barrios más pobres y los acaudalados; de sus habitantes, sean delincuentes, marginales o servidores de la ley. El espíritu de Denny Colt está ahí”.

Han pasado ocho décadas, pero nuestras ciudades siguen enfermas de virus y corrupción. Sin duda, necesitamos detectives como él.

Otros detectives de historieta

Batman

“Batman” de Bob Kane

Tiene un código moral incorruptible y la capacidad para siempre estar un paso adelante. Inteligente, astuto y con disposición para resolver cualquier caso, aunque traumas de infancia lo muestren algo sombrío.

Hellboy

“Hellboy” de Mike Mignola

El detective de lo paranormal con mejores contactos y habilidades, que incluyen fuerza y resistencia superior a la humana, además de regeneración acelerada. Tiene un gran arsenal de armas y ventajas por ser hijo del demonio.

Jessica Jones

“Jessica Jones”, de Brian Michael Bendis

Hábil detective y periodista con entrenamiento en combate. Tras entrar en contacto con químicos experimentales y pasar días en coma, emergió con habilidades superhumanas.

Rorschach

“Rorschach” de Alan Moore

Walter Joseph Kovacs es el antihéroe de peor humor de “Watchmen”. Es capaz de usar cualquier método de tortura para conseguir lo que busca. Su sentido de la justicia no está en cuestión.

Dick Tracy

“Dick Tracy” de Chester Gould

El mentón sobresaliente, la sonrisa hermética y la nariz de águila perfilan al héroe clásico que ligó con Madonna en el cine. Siempre está dispuesto a acabar con el delito y la corrupción.

VEA EL VIDEO

Así es el tráiler de “Justice League” distribuido por Warner Bros y DC Comics

Tráiler de Justice League distribuido por Warner Bros y DC Comics