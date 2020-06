A sus 52 años, Enrique Bunbury sigue sorprendiendo con nuevos proyectos musicales que muestran el deseo constante del artista de no encapsularse en un solo género. Si bien el rock era la oferta habitual durante su paso por Héroes del silencio, la cumbia, el tango, el blues, el flamenco, entre otros han aparecido en diversos momentos de su carrera. En conversación con este Diario, Bunbury asegura que le gustan todos los géneros y que cada uno necesita diferentes estímulos en diferentes momentos.

Varios seguidores han señalado la presencia de la música electrónica en “Posible”, el más reciente disco del cantante español. Aunque ya se había apoyado en este género anteriormente, esta vez se le ha otorgado un espacio privilegiado. “Quería ahondar en el trabajo que llevaba realizando en “Palosanto” y “Expectativas” (dos discos previos) y llegar más lejos atreviéndome a posicionarme donde no lo había hecho con anterioridad. Es un disco contemporáneo, que mira al presente y aprovecha la tecnología de la que disponemos para expresar y transmitir mi pensar”, señala el cantante.

Afinidad musical

Aunque la música electrónica cuenta con millones de seguidores en el mundo, lo cierto es que todavía existen muchas personas que no terminan por considerarla como música. Es un debate que por más masivo que se ha convertido, no ha alcanzado la profundidad que merece. Bunbury, por otro lado, considera que no es una discusión válida. “Ni siquiera coincido con quienes consideran un género por encima de otro. Digamos la ópera por encima de la cumbia o el rock por encime del R&B. Los distintos géneros dan matices y enfoques a los sentimientos que se quieren expresar”, afirma.

Es así que en este nuevo proyecto no nos topamos con un conjunto de temas catalogados por un solo género, sino que resulta una propuesta propia del autor y su personalidad. El cantautor español asegura que existen diversas lecturas para cada uno de los temas, pero no se centra únicamente en hablar en sus experiencias personales sino que busca reflejar lo que todos como sociedad sienten. “Habla de cómo no tocará enfrentarnos a nuevas versiones de nosotros mismos que nos hagan evolucionar como seres humanos”, agrega.

Nuevo mundo

El músico español Iván Ferreiro ha comentado sobre “Posible” y lo ha catalogado como un análisis del mundo. Precisamente este análisis aparece en medio de una corriente que busca entender lo que sucede en una realidad tan impredecible, extraña e insegura. Bunbury recibe con cariño este comentario y asegura sentirse optimista frente a la crisis que atravesamos. Estas canciones que dice que están hechas para ser cantadas a viva voz también son un llamado al cuidado y a un análisis constante de lo que nos sucede y lo que nos espera. “Es momento de no dar nada por sentado y revisar muchas mentiras aprendidas con las que hemos vivido durante mucho tiempo”, dice.

Durante estos meses de aislamiento, las personas han sido cada vez más conscientes de la importancia del arte en sus vidas y muchas figuras han aprovechado en presentar nuevos temas vinculado con la crisis sanitaria que atravesamos. “Yo no pienso en tomar ventaja de la situación. El arte, en mi opinión, enfoca la mirada donde los demás la retiran. Lo importante es sentir empatía por lo más desfavorecidos y compasión por los que van a sufrir de forma especialmente dolorosa”, indica el músico.

Constante preparación

Como ha sucedido con millones de personas alrededor del mundo, Enrique Bunbury se ha quedado sin trabajo durante todo lo queda del año. “No quiero quejarme, porque muchos otros están en una situación más complicada que la mía”, señala. Durante estos días no solo ha seguido escribiendo canciones sino que asegura estar tocando la guitarra y el piano en busca de la melodía que resuena con estos días. “Espero que mis seguidores sigan ahí y no me abandonen, pero también entiendo que hay cosas que son más importantes. Espero que estén bien y se cuiden”, agrega.

Apoyándose en la preparación física y mental que sigue, Bunbury espera seguir grabando discos. Durante estos años ha ido transformándose y añadiendo material que asegura ser de gran valor y que genera muchísima emoción para él. “Seguiremos dando lo mejor de lo que seamos capaces e investigando en cómo sorprender y emocionar al pública”, dice lleno de esperanza.