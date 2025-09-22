Inspirados en el arte clásico italiano y los principales deportes practicados en Perú; los artistas Jaime Alcántara (Raf), artista urbano con 27 años de trayectoria, y Omar Smash, creador de la Blanquirroja Mural en Gamarra, intervinieron el Pasaje del arte y el deporte.

Este mural está ubicado en el polideportivo de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre - VIPSE. Su realización es el trabajo de dos semanas de esfuerzo.

Las primeras cuadras del jirón Santiago Antúnez de Mayolo de Vista Alegre se transformarán con esta iniciativa de los artistas visuales junto a Decal como parte de su plan de responsabilidad social.

El mural, denominado Pasaje del arte y del deporte, será inaugurado el próximo miércoles 1 de octubre. Tiene una longitud de más de 300 m2.

Jaime Alcántara y Omar Smash se unen para intervenir el Pasaje del arte y el deporte. (Foto: Decal)

Este es un proyecto de transformación del entorno a través de las artes visuales, donde la comunidad es parte de su creación al contar con la participación de los vecinos de la urbanización, Decal, VIPSE y de los artistas de amplia trayectoria a nivel nacional.