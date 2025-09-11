“Nadando entre azules” de Francesca Giacchetti Vega: muestra de arte en el Museo Andrés del Castillo

A sus 32 años, Francesca Giacchetti Vega inaugura su primera exposición individual en el Centro Histórico de Lima. La artista plástica peruana, formada en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Central Saint Martins de Londres, presenta “Nadando entre azules”, una serie que convierte el color en territorio emocional y propone al espectador sumergirse en la calma.

Calma es la palabra clave cuando se habla de esta muestra. “En general busco un balance visual en mis obras, más que, digamos, algún tipo de concepto, mucho más allá de lo estético. Me gusta mucho balancear los colores, las formas. Que tú al ver la obra digas que hay cierta armonía, que te genere algún tipo de calma”, contó la pintora a El Comercio.

“En esta muestra particularmente busco resaltar el azul. Siempre me gustó trabajar mucho con el azul. Es un color que a mí me da cierta paz y me gusta mantenerlo a lo largo de mis obras, pero en esta muestra lo estoy explorando un poco más. Más tonos, más formas con los colores. Y dentro de eso utilizar la línea para guiar un recorrido visual”, dijo. Es verdad, las pinturas del conjunto presentan las distintas tonalidades del azul, pero siempre están atravesadas por líneas de diverso grosor.

La artista asegura que el azul es un color que para ella representa mucho en cuanto a historias y trayectorias personales. Tal vez sea porque creció junto al mar, pero el punto es que ella ha encontrado que el azul se ve reflejado en varios aspectos en su vida.

La artista reconoció que esta serie de pinturas nace de una necesidad personal. “Desde muy chica he pintado, era mi manera de escape, mi forma de arreglar el mundo, de arreglar las cosas”, dijo. Cuando decidió entrar al arte profesionalmente, no encontró resistencias en su familia; su madre, abuela y bisabuela hicieron arte, aunque no de manera profesional. En cierto modo, el arte es una tradición en el lado femenino de su familia.

Aunque Giacchetti Vega ha participado en exposiciones colectivas en Marbella (España), además de feria Pinta Miami (Estados Unidos), esta es la primera vez que se presenta en solitario, muestra que llega en un momento clave de su carrera. “Mi estilo ha cambiado dramáticamente. Creo que lo de las formas especialmente busca encontrar un poco de calma. Tienen espacios en blanco, tienen vacíos. Los balances y los pesos están pensados muy bien, nada está puesto porque sí. Todo tiene una razón de ser; aquella raya en tal posición o aquella manchita en tal sitio. Es una pintura abstracta, sí, pero intenta llevar a una calma visual que no es muy recargada”, sostuvo.