“Actualmente somos uno de los países en Latinomérica con mayor cantidad de podcasts y donde la industria audiovisual, sonora y periodística está produciendo una gran cantidad de contenidos”, comenta el escritor y magíster en Comunicaciones, Carlos Rivadeneyra. Él destaca que el factor clave para este desarrollo fue la participación de los grandes medios de comunicación, que de a pocos, han reconocido la relevancia de este medio y comenzaron a elaborar contenidos específicos.

La llegada de la pandemia en 2020 impulsó aún más la creación y el consumo de podcasts en el país. Durante ese periodo, se registraron más de 500 nuevos programas en el país, lo que demuestra el entusiasmo y el crecimiento de la industria audiovisual, sonora y periodística.

— ¿Qué categorías y contenidos son las más habituales en la producción de podcasts peruanos?

En el mundo del podcasting se abordan temas más lúdicos y cotidianos que no suelen ser de interés para los medios masivos. Los podcasts ofrecen la oportunidad de tratar una amplia variedad de temas dirigidos a audiencias más específicas y especializadas. En cuanto a la modalidad de producción, algunos podcasts son nativos y se crean exclusivamente para esta plataforma, mientras que otros son híbridos y adaptan contenido de otros medios. Además, los contenidos de otros medios también pueden ser presentados en formato de audio, lo cual es interesante en el caso peruano, ya que se combinan con las redes sociales. No solo se trata de contenido auditivo, también se publican vídeos en la web y en plataformas como TikTok. Estas distintas posibilidades hacen que el podcasting tenga un gran potencial de crecimiento en el mundo digital, especialmente en el contexto actual de la audificación del internet. Actualmente, las marcas también están incursionando en el podcasting, y no solo para promocionar sus productos o enseñar sobre su uso, sino también para ofrecer publicidad y complementos.

"Puedo tener 100,000 oyentes en mi podcast, pero si no he vendido anuncios publicitarios ni tengo patrocinadores, ¿es realmente un éxito?" Carlos Rivadeneyra, productor de contenidos sonoros.

— ¿Cuáles son las propuestas más destacadas en la podcástfera peruana?

Mira, podemos odiar “Hablando Huevadas” [HH], pero es un éxito en varias plataformas. Es uno de los fenómenos más interesantes actualmente, así no nos guste sus contenidos o tengamos diferencias con ellos. Pero dejando eso de lado, veo un gran potencial y crecimiento en los podcasts informativos. Incluso periódicos como El Comercio se han sumado al mundo del podcasting y cada vez ofrecen más contenido. Creo que el ámbito informativo tiene una gran oportunidad en los podcasts periodísticos y en las redes sociales. Los consumidores tienen diferentes perfiles y preferencias: algunos prefieren escuchar un noticiero por radio, mientras que otros buscan resúmenes más cortos o programas de larga duración sobre temas específicos.

— ¿Cómo se puede comprender la raíz del éxito de HH?

Hay elementos culturales y socioculturales peruanos en juego que estos humoristas han tocado. Hace 30 años, por ejemplo, Augusto Ferrando fue un éxito en la televisión a pesar de que muchas personas lo criticaban, al igual que ahora con “Hablando Huevadas”. Existe una cuestión más profunda que aún no tiene una respuesta clara. Va más allá de un simple estudio. Mucha gente podría creer que, replicando la fórmula del programa, podrían asegurarse el éxito en sus propios podcasts. Pero es difícil de responder una pregunta sobre el éxito, ya que su concepto puede variar. Por ejemplo, puedo tener 100,000 oyentes en mi podcast, pero si no he vendido anuncios publicitarios ni tengo patrocinadores, ¿es realmente un éxito? Además, el podcasting plantea la necesidad de estrategias para la sostenibilidad económica de los proyectos. Es interesante ver cómo proyectos independientes utilizan el crowdfunding y van avanzando, algunos incluso pasan a formar parte de grandes grupos mediáticos como “El Comercio” y RTV. Es una oportunidad más que una solución definitiva para problemas de solvencia o éxito.

"El podcasting en el Perú. Análisis de un medio nativo digital" es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. / Fondo Editorial de la Universidad de Lima

— Entonces sin necesidad de pensar en números, ¿qué otras utilidades encontramos en los podcast?

Creo que el podcasting puede ser útil tanto para la comunicación interna como externa, e incluso para la educación en Perú. Hasta ahora, la educación no ha prestado mucha atención al podcasting, pero algunas universidades están empezando a descubrir sus posibilidades en sus procesos educativos. No digo que vayamos a estudiar a partir de los consumidores, pero puede ser de ayuda en diferentes ámbitos educativos. Creo que, más allá del libro, estamos en un cambio de época y en los próximos años enfrentaremos innumerables cambios, muchos de ellos impulsados por el mundo digital. Estos cambios exigirán que cambiemos varias costumbres y cosas que ya tenemos arraigadas. Ya estamos en ese proceso.

"Hasta ahora, la educación no ha prestado mucha atención al podcasting" Carlos Rivadeneyra, productor de contenidos sonoros.





— ¿Cuáles son los proyectos de podcasting más interesantes con las que te topaste en esta investigación?

Entre todas las muestras de podcasts que he consumido, hay propuestas como podcasts utilizados en cursos de medicina, por ejemplo, donde se graban autopsias y luego otra persona interpreta y escribe el protocolo de autopsia, que incluso puede formar parte de un examen. También me llaman mucho la atención los podcasts relacionados con anime, recetas de cocina, bebidas, refrescos, frutas y todo lo que tenga que ver con alimentación. Además de los podcasts conversacionales sobre la vida cotidiana, donde jóvenes, entre 15 y 20 años conversan sobre diversos temas, aparentemente con una estructura desordenada para un comunicador o periodista, pero que mantienen una lógica. Creo que eso también hace que muchos jóvenes escuchen podcasts.

— Y para terminar, ¿cuál es la gran pregunta que queda abierta en el libro?

La gran pregunta es cómo se expandirá y mostrará el podcasting en diferentes realidades, culturas y formas de pensar, no solo en el Perú, sino también en el mundo. ¿Cómo los medios de comunicación se acercarán al podcasting? Sabemos que desde Perú y América Latina, recibimos y adoptamos los cambios varios años después de que el hemisferio norte los haya implementado. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una industria del podcasting que está comenzando a ser interesante y atractiva para los inversores. Incluso en Europa está creciendo. En América Latina, todavía es un mundo por crecer y descubrir. Existen estrategias de producción de contenido, expansión a través de las redes sociales y satisfacción de las necesidades y demandas del público en cuanto a los podcasts. No todos en el Perú utilizan la telefonía móvil, pero la mayoría sí lo hace. El principal medio de acceso es el teléfono celular, lo cual brinda muchas oportunidades a los medios digitales.