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Christabelle Roca Rey incursiona en la literatura infantil. (Foto: Difusión)
Christabelle Roca Rey incursiona en la literatura infantil. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tras consolidar una carrera en la investigación académica y el análisis de la cultura visual en el Perú, la historiadora y politóloga Christabelle Roca Rey incursiona en la literatura infantil con el libro “La cuchara perdida de Gabriel”.

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