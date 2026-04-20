Tras consolidar una carrera en la investigación académica y el análisis de la cultura visual en el Perú, la historiadora y politóloga Christabelle Roca Rey incursiona en la literatura infantil con el libro “La cuchara perdida de Gabriel”.

El origen de esta producción literaria se encuentra en una experiencia directa de la autora con su hijo, quien perdió un cubierto durante su jornada escolar. Roca Rey explica que la trama surgió al observar la frecuencia con la que los niños desarrollan vínculos con objetos específicos y la recurrencia con la que estos se pierden. A partir de este suceso, la escritora estructuró un juego narrativo donde el extravío de un elemento simple funciona como el motor principal para el desarrollo de una secuencia de situaciones fantásticas.

(Foto: Difusión)

El libro incorpora el trabajo del ilustrador Olivier Chien, quien estuvo a cargo de la elaboración del universo visual que acompaña el texto. El componente gráfico utiliza una paleta de colores y un estilo dinámico destinados a complementar la secuencia de las aventuras descritas en el relato.

“La cuchara perdida de Gabriel” (Planeta, 2026) ya está disponible en las principales librerías del país.