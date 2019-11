Un abogado que se convirtió en periodista. Un periodista que se convirtió en editor. Un editor que lidera una revolución en el modelo de negocio de la cadena de librerías más grande del Perú. Alberto Rincón descubrió los libros y el periodismo como se suelen descubrir las grandes pasiones: sin proponérselo. Una mañana llegó a una entrevista en el diario El Comercio para ser redactor de política y desde entonces abrazó el mundo editorial. Luego de pasar por la prensa diaria, la revista Etiqueta Negra, publicar un libro de entrevistas y ser el impulsor de la traducción al quechua del “Boom Latinoamericano”, ancló en la librería Crisol desde agosto de este año para convertirse en el responsable de los nuevos proyectos editoriales que se publicarán bajo el sello Melquiades.

¿Por qué Crisol decide lanzar Melquiades, su propio sello editorial?

Es una decisión que toman los miembros del comité directivo de Crisol. Ellos se dan cuenta de que son parte del último eslabón de la cadena productiva del libro: las ventas. Y que había toda una etapa previa que se estaban perdiendo como la creación, la edición, la producción y la impresión. Y se dieron cuenta de que si completaban toda la cadena podían convertirse en la gran cadena de librerías del Perú, en la gran librería del Perú.

¿Qué proyectos tiene Crisol ahora?

Para fin de año retomaremos la saga que sacamos hace un tiempo Había una vez una peruana con una agenda. Es una publicación escrita e ilustrada por peruanas que ha tenido bastante éxito. Luego, en enero publicaremos un libro de educación sexual ilustrado por Alesia Lund. Y más adelante publicaremos un libro de literatura infantil con un escritor muy conocido, pero que por ahora no puedo revelar su nombre.

"Crímenes en Lima", un libro de crónicas publicado por el nuevo sello de Crisol, Melquiades.

¿Cómo va el proyecto de una novela de un Perú alternativo en el que PPK nunca ganó las elecciones?

Es uno de los proyectos que tenemos en el escritorio. Es parte de varios proyectos que tenemos por aterrizar y como esa idea hay muchas. Te aseguro que lo vamos a concretar y eso está conversándose dentro de un comité. Es parte de nuestro trabajo de día a día.

¿Qué dice del mercado editorial que Crisol apueste por títulos propios?

Que el mercado editorial está muy bien. Que apostar por los libros vale la pena. Que este récord que rompemos cada año en la Feria del Libro no es un bluf. Los niños y los adolescentes leen, se familiarizan con los libros. El reto tal vez está en los adultos que tengan poco antojo por los libros. Pero la responsabilidad de la poca lectura está en el libro, no en los lectores. Por eso debemos ofrecer libros de forma atractiva, sin pretensiones cultas, como un objeto amigable e inteligente. Yo estoy en contra de esa pompa que tienen algunos escritores y que se traslada a sus libros que parece que quisieran que se mantengan cerrados como si guardaran algún tipo de secreto que nadie debe conocer. El libro debe ser una herramienta popular.

A veces no se suele asociar lo popular con la calidad…

Si no hay calidad no te compran y fracasas. El lector es el que decide. Si el libro se hace popular y es bueno, no pasa nada. Pero si es malo deja de venderse. Madame Bovary no dejará de ser bueno si vende un millón de ejemplares.

¿Piensan incursionar también en libros digitales?

Por ahora la apuesta es al papel. Luego vamos a presentar nuestros libros en el mercado extranjero, porque Crisol tiene el soporte para hacerlo. Pero el primer paso es sacar nuestros libros en papel.

¿Qué debe hacer un escritor nuevo, joven, que quiera llegar a las vitrinas de Crisol?

Es una pregunta importante porque nosotros no queremos competir con las grandes editoriales como Planeta o Penguien Random House. Nuestro plan no es una competencia, es una apuesta por esos escritores de calidad que están en todo el país y que no publican seguido porque llegar a esas editoriales es difícil. Vamos a tender la mano a ese tipo de talentos. Queremos descubrir qué hay más allá de esos treinta nombres que aparecen todos los años en la Feria del Libro.

Van a buscar escritores nuevos que las otras editoriales no han considerado…

Hay más escritores y más talento que todavía no descubrimos porque nuestro mercado todavía es muy pequeño, es casi un mercado de amigos y queremos romperlo desde aquí, desde una librería que se ha pasado muchos años dando y ahora es momento recibir, también. Estamos en el momento para hacerlo y bienvenidos los nuevos talentos.

¿A qué te refieres con que han dado y ahora es tiempo de que reciban?

Que hemos dado una vitrina a todos los sellos para que ofrezcan sus libros y vendan a sus autores y ahora es momento de que recibamos autores también para hacer crecer nuestro propio sello.

Eso significa que la vitrina quedará más chica para algunos sellos.

Es la calidad. Al final quedarán los mejores. La calidad siempre gana. Van a quedar los buenos, eso es indudable.